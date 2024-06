S vysvědčením na městskou věž v Chomutově

Chomutov nabízí jedinečnou příležitost pro děti podívat se na městskou věž zdarma. Stačí jen v pátek 28. června ukázat vysvědčení a získají bezplatný vstup bez ohledu na známky. Otevřeno je od 10 do 16 hodin a děti do 15 let mohou na věž jen v doprovodu dospělé osoby.

close info Zdroj: Město Chomutov zoom_in Leták na akci s vysvědčením na Městskou věž.

Oslavy začátku prázdnin v Klášterci nad Ohří

Kdy jindy odměnit děti než při vysvědčení. Loděnice v Klášterci nad Ohří připravila pro děti na pátek 28. června od 13 hodin akci k začátku prázdnin. Malé návštěvníky čeká bohatý program. Soutěže, koktejlový bar, malování na obličej, hula ho soutěž, pirátská fotobudka a mnoho dalšího. Vstup na akci je 30 korun.

close info Zdroj: Loděnice Klášterec nad Ohří zoom_in Plakát na akci konec školního roku na Loděnici v Klášterci.

Pohádkový les na Hasištejně

Děti se mohou po vysvědčení vypravit pohádkovým lesem na hrad Hasištejn na Chomutovsku. Sraz je v pátek 28. června ve 13.30 hodin ve dvoře bývalé MŠ v Místě. Na hradě se pak mohou děti těšit na skákací hrad, popcorn a cukrovou vatu zdarma. Připraveno bude i pohádkové představení a soutěže.

Do dětského světa v Kadani na zmrzlinu

Přijďte oslavit vysvědčení do Dětského světa v Kadani. Všechny děti, které ukáží obsluze své vysvědčení, dostanou zmrzlinu zdarma. Následně si mohou zablbnout na atrakcích, které dětský svět nabízí.

close info Zdroj: Dětský svět Kadaň zoom_in Leták na zmrzlinu zdarma za vysvědčení v Dětském světě Kadaň.

Mohlo by vás zajímat: Kříž za Romea a Julii ze Sudet: Na Chomutovsku obnovili památník nešťastné lásky