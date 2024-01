V pátek 2. února budou mít školáci volno. Jsou totiž pololetní prázdniny. Děti je mohou strávit například na lyžích, za vysvědčení dostanou skipas zdarma.

Odpoledne ve Ski areálu Mezihoří. Sobota 13. ledna 2024. | Video: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová

Speciální akci pro školáky vyhlásil na pololetní prázdniny skiareál Mezihoří u Blatna na Chomutovsku. „V pátek 2. února přijeďte k nám, ukažte fotku svého vysvědčení v pokladně a pokud máte jedničky či dvojky, dostanete skipas zdarma,“ zve Jan Skřivánek ze spolku TJ Mezihoří. Zároveň upozorňuje, že je vždy nutný doprovod alespoň jedné platící osoby. Jde tedy o akci 1+1 pro děti do 15 let.

Podobnou nabídku připravil také Ski areál Alšovka u Měděnce. „U nás si jako každý rok můžete vyzvednout denní jízdenku, když nám přivezete ukázat to vaše 'výzo'. Nejsme žádní skrblíci, a tak u nás si může nafasovat skipas každý školák s vysvědčením ze základních a středních škol. Jak s vyznamenáním, tak třeba i se čtyřkou,“ vzkazuje areál na svém webu.

Na Alšovce tato akce poběží od pátku 2. do neděle 4. února. „Areál pojede nadále v plném provozu. Celý týden jezdíme denně od 9 do 16 hodin a večerní lyžování je tento týden v úterý, středu, pátek a sobotu od 17 do 20 hodin v celém areálu a na obou vlecích,“ doplňují provozovatelé.

V dohledu už jsou také jarní prázdniny. Termín pro ně není v celé zemi jednotný, na Chomutovsku a třeba Mostecku či Ústecku si je děti užijí od 4. do 10. března. Například na Lounsku se školáci mohou těšit už na týden od 5. do 11. února.

V Chomutově chystá na jarní prázdniny zábavu třeba Aquasvět. Děti od 6 do 12 let mohou přijít na akci s výukou plavání, soutěžemi a hrami ve vodě s dozorem školených instruktorek. V době odpočinku si v herně zkusí motivační a relaxační hry. Jde o placenou akci.

Pět prázdninových březnových dní mohou školáci strávit také u zábavných her, s kamarády a hlavně mezi zvířaty. Program na jarní prázdniny totiž tradičně chystá i Zoopark Chomutov. Půjde o příměstský tábor se spoustou výprav za zvířaty a jejich chovateli a také celotáborovou hrou. „Je určen pro děti od 7 do 13 let,“ uvádí zoopark na svém webu. Také tato akce je placená.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová