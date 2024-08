Cvičení ve vodě Kamencového jezera je od letošního léta pravidlem vždy ve středu a v pátek od 10 do 11 hodin. | Video: Roman Dušek

Monika Dudková dnes 15:00

OBRAZEM/Kamencové jezero letos nabízí návštěvníkům jedinečnou možnost zúčastnit se bezplatných cvičení ve vodě. Tato aktivita probíhá každou středu a pátek od 10 do 11 hodin a je zahrnuta v ceně vstupného do areálu. Pokud počasí dovolí, cvičení budou pokračovat až do konce září.