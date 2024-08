I v tomto týdnu pokračuje program festivalu Obnaženi. Jeho pestrá nabídka začíná ve středu 7. srpna vernisáží a koncertem. Od šesti hodin se otevřou dveře Sklepení Osudu v Chomutově, kde si mohou návštěvníci prohlédnout RETROvýstavu. Vystavovat budou Josef Šporgy, Dan Černý, Jan Chabr, Jiří Němec a Jana Timiopulu. „V rámci RETROvýstavy připomeneme výtvarná díla těchto autorů, kteří jsou nebo byli tvůrčím jádrem festivalu. Ve Sklepení Osudu i na dvorku před čajovnou Alibaba vystaví výběr toho, co kdysi vytvořili právě pro Obnaženi," uvedl festival Obnaženi na svých webových stránkách. Po vernisáži proběhne koncert pražské jazzové kapely FusionEichlerTrio.

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na RETROvýstavu v rámci festivalu Obnaženi.

Následující den, ve čtvrtek 8. srpna, festival pokračuje výtvarným battlem a výtvarnými dílničkami nejen pro děti. Umělci festivalu Obnaženi, Jiří Němec, Jana Timiopulu, Josef Šporgy a Tereza Zemanová, se mezi sebou utkají ve výtvarném battlu. Bitva, která nebude mít vítěze ani poraženého, přinese zmalované zdi kavárny Rouge. Ty se mohou stát inspirací pro další umělce.

Ve stejné kavárně totiž proběhnou i dílničky pro děti i dospělé. Povedou je Jana Timiopulu a Tereza Zemanová a navštívit je, je možné ve čtvrtek a v pátek mezi 15 a 18 hodinou v kavárně Rouge a v sobotu mezi 10 a 15 hodinou v ulici Ruská.

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na výtvarné dílny pro děti v rámci festivalu Obnaženi.

Máte problém s vnímáním svého těla? Určitě navštivte divadelní představení Sádlo. Toto vystoupení získalo v roce 2022 nominaci na cenu Česká divadelní DNA a navazuje na úspěšný stejnojmenný podcast. „Je moje sádlo opravdu moje, anebo je tak trochu sádlem všech, kdo mé tělo komentují a rozdávají nevyžádané rady? Jak se hodnocení na sebe sama proměňuje v závislosti na tom, jak mě zrovna hodnotí okolí? Jak si prošlapat cestu k vlastnímu tělu, když nenaplňuje očekávání druhých?," uvádí festival popis představení. Divadlo se koná v pátek 9. srpna od 19 hodin v Městském divadle v Chomutově.

close info Zdroj: Festival Obnaženi zoom_in Leták na divadelní představení Sádlo v rámci festivalu Obnaženi.

V neposlední řadě v programu naleznete i uměleckou procházku. Ta se uskuteční v sobotu 10. srpna od 16 hodin. Komentovaná procházka začíná před Sklepením Osudu a provede návštěvníky celým programem festivalu. Videoinstalací Lindy Arbanové, Retrovýstavou, představí taneční performance Taxon Trio a On The Way To You a výstup z workshopu SLOWISMUS Miroslava Kochánka. Uměleckou procházku zakončí v Radničním sklepení projekce nizozemského filmu The Paper Ensemble#16.

Více o programu festivalu Obnaženi naleznete na webových stránkách festivalu www.obnazeni.cz.

