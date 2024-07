„Nástup s koly je možný pouze na autobusovém nádraží v Chomutově a v Jirkově, výstup pouze v cílové stanici. Jednosměrnou jízdenku lze zakoupit přímo u řidiče. Odjezd cyklobusu není limitován minimálním počtem cestujících," uvedlo město Jirkov na sociální síti Facebook.

Cestující za svoz zaplatí 40 korun. Snížené jízdné mají děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let, cestující starší 65 let, ZTP a ZTP-P. Ti zaplatí pouhých 10 korun. Děti do 6 let mají jízdné zdarma. V případě přepravy elektrokol, zaplatíte ještě 40 korun navíc. Ostatní kola a koloběžky budou převezeny zdarma.

Kapacita cyklovleku je 30 až 40 kol v závislosti na jejich konstrukci. Není však stanoven minimální počet cestujících, aby autobus vyjel.

Jízdní řád cyklobusu a přepravní podmínky naleznete na webové stránce www.dpchj.cz.

