Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Maxipes Fík slaví v Kadani narozeniny. | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

Chomutovské slavnosti

Kdy: sobota 25. a neděle 26. května od 10.00

Kde: městský park v Chomutově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chomutov si připomíná 385. výročí bitvy švédských oddílů u města. Bude rekonstrukce bitvy, šermíři, ohňová show, prohlídky táborových ležení, bohatý stánkový prodej, ukázky řemesel, soutěže a atrakce pro děti. Zahraje kapela 4. cenová.

Narozeniny Maxipsa Fíka

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Františkánská zahrada v Kadani

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ke Kadani neodmyslitelně patří jedna pohádková postava. Ano, je to Maxipes Fík! A také letos s ním oslavíme jeho narozeniny. Tahle velká oslava je zároveň také oslavou Mezinárodního dne dětí. Pojďte si užít den plný soutěží, hudebních a divadelních vystoupení a hlavně zábavy. Všude bude plno stánků, ve kterých najdete něco dobrého na zub. Bude hudební show Hulahou Gábina a Katka, kouzelný pohádkář, koncert Mouchy, Wikiho zábavná show s mimoni, a také přání Fíkovi. V případě nepříznivého počasí se program přesune do Orfea.

Rodinné vandrování v Kalku

Kdy: sobota 25. května od 9.00

Kde: hřiště v Kalku

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V Kalku se vydají na vandr, trasy 14 a 10 kilometrů, dětská pohádková trasa 5 kilometrů. Autogramiáda chomutovských hokejistů, lesní hrátky, zahraje Dj Kouky.

UDG a Jakub Děkan a band v Klášterci

Kdy: pátek 24. května od 19.00

Kde: letní kino Klášterec nad Ohří

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Koncert pop-rockové hudební skupiny. Každé léto je kapela UDG stálicí line-upů všech významných českých festivalů a každoročně nabitá festivalová sezóna je důkazem obrovského zájmu fanoušků o energií nabitá vystoupení této výjimečné rockové party. Host Jakub Děkan a band.

Jirkovská srdíčka

Kdy: sobota 25. května od 14.00

Kde: Zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pětadvacátý ročník přehlídky dětského sborového zpěvu. Představí se také domácí sbor Zvoneček a zástupce z Chomutova.

Benefiční koncert v kostele sv. Jiljí v Jirkově

Kdy: neděle 26. května od 16.00

Kde: kostel sv. Jiljí v Jirkově

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Účinkují Jirkovské seniorky, Ženský komorní sbor a Hlahol Chomutov. Výtěžek bude věnován na záchranu varhan.

Farmářské trhy v Chomutově

Kdy: sobota 25. května od 8.00

Kde: náměstí 1. máje Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čerstvé, chutné, regionální a farmářské. Přesně takové jsou produkty farmářů a regionálních výrobců, zvou pořadatelé tradičních trhů.

LOUNSKO A ŽATECKO

Barevný Žatec

Kdy: sobota 25. května od 13.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival národností žijících v Žatci, degustace jídel z různých koutů světa, představení národností. Bohatý kulturní program - Tam Tam Batucada, Balkan party band a další a další.

Antikotel v Lounech

Kdy: pátek 24. a sobota 25. května

Kde: Bahno - Restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: pátek 200 korun, sobota 250, oba dny 350 korun. Děti do 13 let zdarma. Dětský doprovod 25. 5. do 15 hod. 100 korun, s unikátní dětskou vstupenkou 70 korun. Každý platící návštěvník dostane dárek.

Proč přijít: Legendární lounský Antikotel slaví dvacítku. Tradiční multižánrový festival s programem pro celou rodinu. Dvacet tři regionálních interpretů, tři hudební hosté (čeští i zahraniční). Sobotní program pro děti na téma Na skok do pravěku. Spousta dalšího doprovodného programu.

Neolitica v Archeoskanzenu v Březně

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kdy: Archeoskanzen Březno, Louny

Za kolik: vstupné dobrovolné (doporučené 80 korun, snížené 60)

Proč přijít: Návrat do doby kamenné – celodenní program pro celou rodinu od paleolitu k prvním zemědělcům, neolitické dílny, ukázky výroby kamenných nástrojů, zpracování rostlinných materiálů, přednášky, primitivní vaření, koncert, občerstvení. Přijďte přičichnout k pravěku.

Dětský den v Lounech

Kdy: neděle 26. května od 14.00

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme všechny děti na Dětský den v Lounech. Moderuje Radek Jirgl. Těšit se můžete na Karol a Kvído, klauny Pepe a Pipi. Cukrová vata jinak. Občerstvení, soutěže, mini disco, dílničky, malování na obličej, maskoti, živá zvířátka a další.

MOSTECKO

Den otevřených dveří ve vinařství v Chrámcích

Kdy: sobota 25. května od 8.00

Kde: Chrámce

Za kolik: vstup i parkování zdarma

Proč přijít: Ochutnávka všech vín vyrobených od roku 2015 až do současnosti, prohlídka vinařství s průvodcem, teplé i studené občerstvení, opékání buřtů na zahradě, hledání pokladu a další hry pro děti.

Den magistra Edwarda Kellyho

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Oblastní muzeum, Most

Proč přijít: Akce s koná na nádvoří, v zahradě před muzeem i v sousedním parčíku. Návštěvníci se mohou těšit na pohádku Divadla rozmanitostí, která v deset hodin dopoledne celý program zahájí v zadním nádvoří muzea. V historickém programu se potom v průběhu dne vystřídají kejklíř s šermíři, hadí žena či kozí tanečnice a chybět samozřejmě nebude ani samotný alchymista a mág magistr Edward Kelley. Od 10 do 16 hodin bude v parčíku vedle muzea v provozu tradiční Stezka Střediska volného času, kde budou děti plnit rozmanité úkoly.