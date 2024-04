Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Chomutovsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Festival vína na zámku Červený Hrádek. | Foto: Deník/Miroslav Rada

CHOMUTOVSKO

PSH v Kadani

Kdy: pátek 19. dubna od 20.00

Kde: KZ Orfeum, Kadaň

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Koncert formace PSH, Orfeem zazní rap.

Jarní jirkovské farmářské trhy

Kdy: sobota 20. dubna od 8.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše v Jirkově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblíbené farmářské trhy, celé se ponesou v duchu jara. Zakoupit můžete pečivo, uzeniny, sýry, zeleninu, ale i další jarní zboží.

Den Země v zooparku

Kdy: sobota 20. dubna od 9.00

Kde: Chomutovský zoopark

Za kolik: v ceně běžné vstupenky

Proč přijít: První velká akce nové sezony v zooparku je tady. Jedním z centrem oslav bude jako vždy areál dětské zoo. Malé návštěvníky tu jistě nadchnou herci z divadelního souboru Chůdadlo. Na pódiu se budou střídat s kapelou Brass Band. Chybět nebudou ani oblíbené nafukovací atrakce. Na terase nad plameňáky si na své přijdou především příznivce reggae – hrát tu bude kapela Meet the Street. Kromě muzikantů však na stejném místě rozloží své dalekohledy také chomutovská Astronomická společnost. Na statku domácích zvířat pak své šikovné ruce předvedou řemeslníci. Hodně zajímavé budou také akce v přednáškovém sále správní budovy. Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na klasický zábavný mix atrakcí – malování pískem, cukrovou vatu, malování na obličej nebo pony rodeo u horní pokladny. Jezdit samozřejmě budou zoovláček Amálka i Safari Expres.

Festival vína v Jirkově

Kdy: sobota 20. dubna od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek v Jirkově

Za kolik: vstup zdarma, k degustování vína nutno zakoupit festivalovou sklenici v ceně 120 korun

Proč přijít: Nejen možnost ochutnávky těch nejlepších vín z Čech a Moravy, ale také bohatý program plný zábavy pro všechny návštěvníky. Bude také vynikající jídlo. Zahrají cimbálová muzika Kaňúr, Ocho Ríos a DJ Václav Klema.

LOUNSKO A ŽATECKO

Výstava Dům a zahrada v Lounech

Kdy: pátek 19. až neděle 21. dubna od 9.00 do 17.00

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 80 korun, snížené vstupné 60 korun

Proč přijít: Kolem tří stovek prodejců okrasných rostlin, bylinek, keřů, zeleniny, cibulovin, zahradního nářadí, zahradní techniky, dekorace, zahradního nábytku, hnojiv, postřiků, potravin, přírodních léčiv, ale i stavebního materiálů, topných systémů, tepelných čerpadel, fotovoltaiky, koupacích sudů, bazénů, saun a řadu dalšího.

Dívčí válka na Smolnici

Kdy: pátek 19. dubna od 19.00

Kde: KD Smolnice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Úsměvná parodie ze Starých pověstí českých. Ovšem ne všechno, co napsal Alois Jirásek, může být pravda. Humorná komedie Františka Ringo Čecha zavítá do Smolnice.

Nezmaři v Lounech

Kdy: pátek 19. dubna od 20.00

Kde: Loutkové divadlo Louny

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Do Loun zavítá folková kapela Nezmaři. Zahrají Pavel Zajíc, Pavel Jim Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka Benetková.

Beltain s Kelty v Březně

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: Archeoskanzen Březno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte do skanzenu poznat keltskou kulturu a řemesla. Celodenní program pro celou rodinu, tavba a lití bronzu, pálení dřevěného uhlí, výroba téru, řemeslné dílny a workshopy, ukázky řemesel - koželuh, textil, hudba a další.

Offroad trial Bezděkov

Kdy: sobota 20. a neděle 21. dubna

Kde: Bezděkov u Žatce

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Seriál závodů mistrovství republiky v offroad trialu na oblíbené trati v Bezděkově. Soutěžit se bude v několika kategoriích, Bude také skákací hrad, jízdy v BVP, občerstvení, bohatý progam.

MOSTECKO

Maxi farmářské trhy

Kdy: 19. dubna

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci si budou mít možnost zakoupit si nebo ochutnat produkty z ústeckého regionu, a to jak potraviny od gurmánské čokolády po zvěřinové speciality, tak hrnčířské nebo drhané produkty. Děti i dospělí si budou moci zasoutěžit, projet se na koni nebo vyzkoušet malování na obličej. Pro návštěvníky OC Central je parkování 3 hodiny zdarma. V 11 hodin začíná hudební program, na kterém vystoupí mladý mostecký hudebník Tadeáš Jezbera, v 15 hodin žáci ZUŠ Moskevská a od 16,45 do 18 hodin zahraje multižánrová kapela Trificus.

LITOMĚŘICKO

Jarní košt v Třebívlicích

Kdy: sobota 20. dubna od 12.00

Kde: Zámecké vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: V třebívlickém vinařství Johann W proběhne v sobotu 20. dubna odpoledne Jarní košt. K ochutnání budou produkty českých vinařů z oblastí Litoměřicka, Chomutovska, Mostecka, Roudnicka a Mělnicka. V ceně stokorunového vstupného je zahrnuta degustační sklenička. Víno se bude směňovat za pětikorunové žetony. Během akce bude otevřena restaurace Ulrika.