“Tady teď bydlí maminka s dětmi a nad ní je mladá rodina se čtyřmi dětmi,” mávne rukou k oknům ve vyšších patrech. “Jsou mezi nimi feťáci, prý vyléčení. Sice mají často návštěvy, ale jsou absolutně zvladatelní, protože sem pravidelně dochází sociální pracovníci,” líbí se energické seniorce. “Když něco nejde, stačí, abych si postěžovala, a město to rychle řeší,” oceňuje.

Ze vchodu vychází odbarvená blondýna středního věku. S mužem, tělesně postiženým synem a dalšími třemi dětmi obývá městský byt 3+1. Je prý nanejvýš spokojená. Původně bydlela ve stejném domě, ale v bytě spekulanta. Tedy podnikatele, který nasazuje přemrštěné nájmy a s jejich pomocí odsává státní dávky určené pro nejchudší obyvatele.

Zdroj: Deník

“Měli jsme vysoký nájem. Se vším všudy jsme za byt 2+1 platili skoro 13 tisíc, přitom byl zdevastovaný,” konstatuje blondýna. “Skoro nic tam nefungovalo, například jsme měli problémy s elektřinou. Byt, ve kterém jsme teď, je větší, navíc pěkně udělaný a platíme tam o dva tisíce méně,” vypočítává spokojeně.

Podle Jiřiny Michálkové je město s výkupem na dobré cestě, jen by mělo zrychlit. “Je škoda, že je těchto bytů tak málo,” povzdychne si.

Stav dalších vchodů jí dává za pravdu. V novém eurovýtahu je vyrvaná část podlahy, vchodové dveře i dveře do bytů nesou mnoho stop po páčidlech a balkony v mezipatrech přetékají starým špinavým nábytkem. Ochranné sítě proti holubům jsou potrhané, takže ptáci houfně trůní na harampádí a zanášejí ho trusem. Cedule, aby nájemníci vyklidili balkony, nepomáhají. Další zajímavý pohled se nabízí zvenčí, kde je mezi okny šestého a pátého patra natažený kabel. “Neplatili elektriku, tak si to vyřešili takhle,” suše konstatuje domovnice.

Chomutov je statutární město v Ústeckém kraji, které leží 49 kilometrů vzdušnou čarou od Ústí nad Labem. Zaujímá plochu 29 kilometrů čtverečních a žije zde přibližně 46 tisíc obyvatel. Je 22. největším městem České republiky, pátým v Ústeckém kraji a největším v okrese Chomutov. První zmínka o Chomutovu pochází z roku 1252, kdy Bedřich Načeradec z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1254 zřídili svou komendu.

Rozklad úrovně zdejšího bydlení plíživě odstartoval s privatizací bytů před dvěma desítkami let. Byty, které nekoupili původní nájemníci, postupně skoupili spekulanti a prakticky z domu udělali ubytovnu. Často se tam řeší štěnice, hluk a odpadky na chodbách i před domem. “Některé děti tady nemají výchovu. Večer jsme tu viděli tříletého kluka se zapálenou cigaretou v puse. Je zdejší,” zmiňuje další z nájemnic.

Na jaře roku 2019 začal Chomutov jako první v republice se systémovým výkupem bytů ze soukromého vlastnictví, za který sklidil chválu vládní neziskovky. Smyslem je postupně dostat pod kontrolu větší část bytového fondu v oblastech zatížených spekulanty a částečně tak vrátit spokojené žití dlouhodobě usazeným lidem. S pomocí dotací zatím město vykoupilo 19 bytů. Celkem má k využití 34 sociálních bytů a postupně chce jejich číslo zvýšit na 150.

Těch, kteří je potřebují, je ale už teď více. “Ze statistiky úřadu práce víme o zhruba sedmi stech žadatelích o hmotnou nouzi,” podotýká vedoucí Centra komunitního plánování Jana Hronová. “Nemusí to být jen jeden žadatel, ale celé rodiny, a nejen ekonomicky aktivní, ale také důchodci či zdravotně postižení lidé,” doplňuje.

Komentář: Bydlení v Chomutově nade vše



Chomutované na všech pěti velkých sídlištích čelí problému, který rok za rokem sílí. Týká se bydlení. Sice žijí ve svém – koupili si byt v paneláku, draze si ho vylepšili a podílejí se na ivesticích do domu – ve skutečnosti ale mnozí z nich zažívají podmínky jako kdesi na ubytovně. Nevyspí se kvůli křiku, který se šíří z okolních bytů i z ulice. Bojí se na něco sáhnout ve výtahu i na chodbách, kde se válejí použité injekční stříkačky. Řeší problémy se štěnicemi a strachují se pustit děti na hřiště, protože se tam scházejí dětské gangy a feťáci. Někteří zažili i napadení nebo byli svědky rvačky svých nepřizpůsobivých sousedů.



Zdroj: DeníkJe to jeden z důsledků známého problému, kterému se říká obchodování s chudobou. Dopady jsou děsivé. Sídliště se změnila v místo, odkud kdo má možnost, utíká. Kdo ji nemá, žije v neustálém napětí.



Kdo za to může? Město, protože zuřivě privatizovalo byty a nenechalo si byty pro sociální účely. Stát, jenž sice vidí, že se jedná o rozsáhlý problém, který postihuje několik krajů, zatím ale nepřišel s účinnými nástroji na zlepšení. A samozřejmě spekulanti s byty. Ti se dokázali efektivně přisát na zdroj peněz a bezohledně z něj těží, protože není nezákonný.



Těžko čekat, že spekulanti pustí z drápů zlaté vejce. Řešení musí vzít do rukou stát a město. Chomutov už vyvíjí nějakou snahu. Výkup bytů pro sociální účely je chvályhodný, tempo však pomalé.



Blíží se komunální volby a bez ohledu na to, jaké mají strany programy, právě bydlení a s ním spojená bezpečnost by měla patřit mezi naprosté priority každé z nich.