Tento problém trápí také Jirkov – město s devatenácti tisíci obyvateli. "Obě mé dcery měly problém sehnat lékaře. Jedna si našla gynekologa až v Lounech a s očima jezdí obě i s dětmi a zetěm do Kadaně. Tady je nikdo nevzal," vylíčila seniorka s černým přelivem. "Je to nepříjemné, protože obě dělají ve školství, a když dostanou u lékaře termín, ve školách se zařizuje supl,” dodala.

Bez zubaře je například přítel Věry Novotné. "Měl ho v Chomutově, zubař se ale odstěhoval a ordinace se zrušila. Přítel to zkoušel jinde včetně polikliniky v JIrkově, ale bez úspěchu," dodala.

Pomáhá nám, chválí lidé v Chomutově systémový výkup bytů od spekulantů

Ve složité situaci se také letos na jaře ocitlo kolem dvou tisíc pacientů praktické lékařky Zdeňka Šmejkalové, která ordinovala na jirkovské poliklinice. Dosáhla důchodového věku, a tak přesunula praxi ke svému domovu na Podbořansku. I tehdy se na sociálních sítích vyrojila řada dotazů, kam se mají lidé obrátit. Část pacientů převzali ostatní praktičtí lékaři v Jirkově, další musí dojíždět do Podbořan nebo jiných měst a jiní praktického lékaře dosud nesehnali.

Někteří specialisté odešli

“Stejný stav je na stomatologii,” podotkl jednatel polikliniky Jan Vaclík s tím, že bez náhrady odešly do penze dvě stomatoložky. “Situace na kožních ambulancích je ještě horší, protože do důchodu odešla nejen naše lékařka v Jirkově, ale i další kožní lékařky v Chomutově a jeden lékař v Mostě,” doplnil.

Na jirkovské poliklinice sídlí třiadvacet ordinací praktiků a specialistů. Nejméně třetina jejich lékařů je ale v důchodovém věku či těsně před ním, takže hrozí, že Jirkov co nevidět přijde o další doktory.

Jedním z nejdéle sloužících lékařů je v zařízení praktický lékař pro dospělé Ivo Šlosar. Ordinuje už 37 let a v bílém plášti zůstává navzdory tomu, že oslavil 65. narozeniny. Pacientů má kolem 2 300, ačkoli ideálně by jejich počet měl být nižší o pět set.

Jirkov.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová• Jirkov patří se svými téměř 19 tisíci obyvatel do chomutovské aglomerace.

• První písemná zmínka, která se s ním spolehlivě pojí, pochází z roku 1352.

• Na začátku 15. století byl poblíž Jirkova založený hrad Borek, za husitských válek přejmenovaný na Červený Hrádek.

• Počet obyvatel Jirkova významně stoupl s výstavbou panelových sídlišť. V 70. letech město mělo kolem 10 tisíc obyvatel, začátkem 90. let už to bylo více než 17 tisíc. Nezaměstnanost však tou dobou dosahovala až k 18 procentům.

„Relativně to jde, dokud nevypukne epidemie. To je pak masakr! Máte sto lidí denně a sto padesát na telefonu. Sestřička ani nemůže pomáhat a například natočit EKG, protože vyřizuje telefonáty,” vykreslil lékař. „Já pak doma sedím dvě hodiny nad počítačem a dodělávám, co jsem nestihl,” doplnil.

Situaci ohledně nedostatku doktorů vnímá jako nedobrou. „Dobrá ale není ani skladba obyvatel,” upozornil. „Jsou tu lidé, se kterými je obtížné se domluvit. Nedodržují doporučení, neberou medikaci, a když přijdou, rovnou ťukají na dveře, místo aby se posadili do čekárny a počkali, až vyjde sestra,” přiblížil, s čím se jirkovští praktici potýkají. I to může přispívat ke stavu, kdy je takřka nemožné dostat do města lékařské nástupce.

Podle jednatele polikliniky je nedostatek lékařů celostátní problém. “Na periferii republiky chybí všude. Došlo na to, před čím Česká lékařská komora, statistici i lékaři varovali mnoho let,” poznamenal. “Lékaři mojí generace (62let) zestárli a při odchodu do důchodu často nemají komu svoje ordinace předat. Mladí lékaři jsou vzácní, a když si po škole vybírají mezi prací v Německu nebo na klinikách v Praze a ve velkých městech, pak se do menších měst a za menšími výdělky nehrnou,” nastínil jaká je podstata věci.

Zdroj: Deník

Ani lékaři, kteří přicházejí ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska či arabských zemí situaci zásadně nemění. Vše dospělo tak daleko, že se o zbylé lékaře kraje a obce přetahují a nabízejí vysoké náborové příspěvky. Někdy i v řádech statisíců až milionů.

Nedostatek lékařů by se měl podle jednatele jirkovské polikliniky řešit především na státní úrovni, přispět však mohou i obce a kraje. “Měly by poskytnout lokální studijní stipendia, nabízet bydlení, pomáhat se zařízením, nebo přímo zařizovat ordinace a jejich vybavení,” vidí Jan Vaclík určité východisko. “Často to již dělají, ale zatím s malým efektem. Musí si udržet alespoň ty, kteří zde v kraji vyrostli. A podpořit stávající lékaře, aby ještě vydrželi,” zdůraznil.

Komentář: Běh o lékaře aneb vyšší bere



A zase ti lékaři. Rok za rokem jich ubývá, ordinace se uzavírají a proti pacientovi mnohdy sedí odborník, který bude mít za rok či dva nárok odejít do penze. Co potom? Pacientovi nezbyde než týdny či měsíce žhavit telefon a prosit o místo jinde. Třeba o čtyřicet kilometrů dál.



Komentář Miroslavy ŠebestovéZdroj: DeníkV Jirkově je tento problém akutní. Ostatně jako jinde v příhraničních oblastech České republiky.



Potíž je, že celorepublikově studentů medicíny ubylo a když už si mladý člověk projde náročným studiem, chce své možnosti co nejlépe proměnit. Ideálně v Praze, v krajském městě či zahraničí.



Co s tím? Starší ročníky teskně vzpomínají na umístěnky, které posílaly lékaře do všech zapadákovů. To už dnes nelze. Těžko také od mladých lékařů čekat, že se z čirého sentimentu vrátí do místa, kde vyrostli a zahodí lepší možnosti. Ledaže se podaří vytvořit pro ně lepší podmínky i na periferii republiky.



Zajistit by to mohl a měl stát, protože jde o celoplošný problém. Není to ale argument, aby města seděla s rukama v klíně. Podobně jako nemocnice “loví” lékaře s pomocí řady výhod a náborových příspěvků, budou muset zabrat i města a nabídnout lákadla, která přebijí nabídky ostatních měst. Kdo zaspí, ten prodělá. Ať to není v této nepsané soutěži Jirkov.