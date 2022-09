Horská vesnice láká výletníky a dlouhodobě i chataře. Stále více také oslovuje nové obyvatele, kteří se tam stahují za tichem a pěknou přírodou. To se týká například mladé maminky měsíčního synka Nikoly Martínkové.

“Žila jsem tu od mých patnácti do dvaceti let, pak chvíli v Chomutově, ale vrátili jsme se sem, protože je tu lepší bydlení. Kór s dítětem,” pochvaluje si. “Hlavně se mi líbí ta příroda, klid a že je tu málo lidí. A ty hory! “Vyjmenovává zatímco pohupuje kočárkem. Lituje jen toho, že se v obci pořádá málo společenských akcí.

Z města do Orasína, osady, která k Boleboři náleží, se vrátil také sedmdesátiletý Josef Čadek. Už je to dvacet let. Vlastní několik hektarů půdy, na níž hospodaří a chová krávy. “Žije se mi tu dobře, neměnil bych,” usmívá se. “Sice nejsem žádný ekolog, stejně jsem ale dostal od Ministerstva zemědělství ocenění, že hospodařím ekologicky. Nekácím na mezích, jen jednotlivé stromy a když není jiná možnost,” dodává. Pravidelně ho oslovují zájemci o koupi pozemků, kteří by v Orasíně rádi stavěli. Ty však vytrvale odmítá, protože se mu okolní louky a lesy líbí takové, jaké jsou.

O dalším směřování obce rozhodnou nadcházející komunální volby. Voliči z Boleboře a jejích osad budou mít na výběr mězi čtyřmi politickými uskupeními, kde proti sobě stojí dvě skutečně znepřátelené strany. Jedna z nich vychází ze základny ekologického orasínského spolku BOS a vede ji Michal Novotný. V čele druhé je zkušený politik a donedávna jirkovský zastupitel Alexandr Peteřík. Ten je současně i místním podnikatelem, kterému ekologové nemohou zapomenout takzvané “skleněné cesty”, což je patnáct kilometrů stezek vysypaných hutní struskou. Jednalo se o zakázku pro obec, kterou provedla Peteříkova společnost Demontex a Česká inspekce životního prostředí ji za to potrestala pokutou 400 tisíc korun.

Boleboř je obec, která má i se svými osadami přibližně 320 obyvatel. Patří k ní Orasín, Svahová a Lesná. Vesnice stojí v Krušných horách v nadmořské výšce okolo 620 metrů, devět kilometrů od Chomutova a pět kilometrů od Jirkova. Vznikla nejspíše v první polovině 14. století na panství hradu Nový Žeberk, ale později se stala součástí panství Červeného Hrádku a ještě později Ahníkova. Obyvatelé se živili především málo výnosným zemědělstvím, chovem dobytka, prací v lese a zpracováním dřeva. Po zrušení poddanství se Boleboř stala samostatnou obcí.

Peteřík to vnímá jako nespravedlnost. “Přesně tímto materiálem se spravovaly cesty v Kalku, Načetíně a dalších obcích už ve 40. letech minulého století a jsou tu stále," oponuje. "Ve skutečnosti jsem se dopustil jen formálního pochybení, protože jsem strusku nenechal rozdrtit. Kdybych to udělal, hodnotila by se jako recyklát využitelný ve stavebnictví, bez drcení to byl odpad,” vadí mu.

Kdo kandiduje v Boleboři

• Nezávislí kandidáti obcí Boleboř, Orasín a Svahová s podporou STAN (lídr Michal Novotný)

• Nezávislí kandidáti pro komunální volby v roce 2022 (Alexandr Peteřík)

• Sdružení nezávislých kandidátů v obci Boleboř (Renáta Mihaliková)

• Za moderní venkov a bohatší obec Boleboř (Martin Valeš)

Ekologové v Orasíně stojí o zachování rázu historické vesnice a péči o přírodu. Chtějí také, aby se v Boleboři začalo více investovat do infrastruktury a volnočasových aktivit. “Obec je mrtvá,” soudí Novotný.

Peteřík vnímá jako prioritu bydlení pro seniory v prostoru bývalého rekreačního střediska, jež si říká o přestavbu, a dále vybudování kanalizace. Ta vesnici citelně chybí, v obecním rozpočtu na ní ale nejsou finance.

Další uskupení vede Peteříkova životní partnerka a současná místostarostka Renáta Mihaliková, takže se dá očekávat, že svůj případný volební úspěch obě hnutí spojí.

Na bývalé rekreační středisko se chce zaměřit i hnutí vedené současným starostou Martinem Valešem. “Chceme dotáhnout projekt jeho rekonstrukce a udělat z něj obecní dvůr nebo komunitní centrum. To je priorita jedna ať už investičně nebo časově,” uvedl.

Rozkol, který přetrvává mezi ekology a Peteříkovci lidé vnímají a vadí jim. Tvrdí, že chtějí žít v poklidu. “Spor se táhne delší dobu a víc než o vesnicích nebo stranách je o konkrétních lidech, kteří spolu bojují. Jde o jejich ega,” myslí si mladá maminka Nikola. “Proto lidé minule volili ty, kteří jsou v klidu,” myslí si.

Josef Čadek míní, že jde o střet rodáků a jejich stylu života s nově přistěhovalými, což jsou mimo jiné lidé z ekologického spolku. Stěhují se tam ale i lidé z jiného těsta. Nově se v Orasíně řeší událost, kterou prošetřuje také policie. Jedná se o dva poškozené vzrostlé stromy. Nedávno přistěhovalý majitel domku žádal o jejich pokácení a když nezískal souhlas, kdosi kmeny "záhadně" nařízl.

Komentář: Bolebořské dusno

Boleboř a Orasín, který k horské vesnici patří, vypadají jako klidná idylická místa. Pod povrchem to ale bublá. A to ve více rovinách. Jednou je, že se jejich obyvatelé vnímají stylem “my” a “oni”. Navíc na sebe narážejí nově přistěhovalí a ti, kdo se v pohraničí usadili o desítky let dříve. Před pár lety tam přišli lidé z měst – ekologové a tak trochu “havlovci”, kteří se nebojí ozvat, když je něco špatně. To starousedlíkům vadí. Byli zvyklí, že se sousedé vždycky nějak dohodnou. Sekáš na mém pozemku? Já přes tvůj jezdím traktorem a nikdo z toho nic nedělá. Hlavně si však noví obyvatelé nesedli s místním podnikatelem, pragmatikem a nejspíš i trochu grázlem. Mezi těmito dvěma stranami vzniká dusno, do něhož chtě nechtě vtahují i ostatní. Utkají se i ve volbách. Co na to místní? Snaží se držet se svého. Nakonec je podstatné, aby vyhráli ti, kdo zajistí, aby se Boleboř a její okolí rozvíjelo bez toho, že by utrpěl ráz vesnic či okolní příroda.