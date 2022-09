ANKETA: Je v Boleboři a okolí poškozovaná příroda a narušovaný ráz vesnic?

Co rozhodne komunální volby v Boleboři? Může to být téma takzvaných “skleněných cest”, což je v obci patnáct kilometrů stezek vysypaných hutní struskou, ale také likvidace stromů či výstavba bungalovů a dalších typů domů, které se do horské vesnice nehodí.

Jedna z pokutovaných "skleněných cest" z odpadní hutní strusky, která vede Orasínem. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová