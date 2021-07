Hnutí mělo mít v Ostravě veřejný ustavující sněm. V reakci na ničivé bouře na jižní Moravě ho ale zrušilo a delegáti pouze zvolili potřebné orgány. Přísaha chce kandidovat v podzimních sněmovních volbách.

"Někdy do 16. července budou po jednotlivých krajích jednotlivé sněmy krajské, které navolí předsedy, místopředsedy. Chceme mít do třetího týdne v červenci hotové kandidátky, protože zákonná lhůta je 3. srpna, kdy se musí kandidátky odevzdávat. Takže do 16. července budou po jednotlivých krajích fungovat krajské organizace Přísahy," řekl Šlachta novinářům.

Hnutí získalo registraci od ministerstva vnitra letos v dubnu. Jeho oficiální název je Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. Hnutí se původně mělo jmenovat jen Přísaha, kvůli možné záměně s jiným hnutím podobného názvu ale nakonec zvolilo delší variantu se Šlachtovým jménem.

"Máme nějakých 1300 žadatelů o členství nebo o čekatelství, protože podle osnov, kdo se nestane členem, tak bude poté na to roční čekatelská lhůta. Od čtvrtka je přijato a stalo se členy 128 lidí," řekl předseda hnutí.

Šlachta, kterému bude v červenci 50, pracoval více než 25 let u policie. Déle než osm let byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), který se během té doby zabýval mimo jiné případem ilegální velkovýroby lihovin, podezřelými stavebními zakázkami nebo manipulacemi s evropskými dotacemi v krajích.

Program představí příští týden

Nejvíce pozornosti ÚOOZ vedený Šlachtou vyvolal v červnu 2013, když zasáhl v kauze týkající se mimo jiné blízké spolupracovnice tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) Jany Nagyové (nyní Nečasové) a údajné politické korupce. Zásah vedl až k pádu vlády. Od policie Šlachta odešel v červnu 2016 na protest proti plánované reorganizaci policejních útvarů a vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Poté pracoval na generálním ředitelství Celní správy.

Rozhodnutí založit politické hnutí oznámil Šlachta letos v lednu. "Ambice je samozřejmě vstup do Sněmovny a pět procent, a pokud tohoto dosáhneme, tak si myslím, že by to byl velký úspěch. Teď máme na to tři měsíce, abychom přesvědčili voliče, že my jsme ti správní," řekl dnes Šlachta. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by Přísaha v květnu získala pět procent hlasů, červnový model Centra pro výzkum veřejného mínění jí předpověděl 2,5 procenta.

Svůj program chce hnutí představit ve čtvrtek nebo pátek na internetových stránkách. "Uvidíme samozřejmě, jaká bude situace, co bude dovolovat, protože jsme i pozastavili volební kampaň z důvodu Moravy a situace, která tam je," řekl Šlachta.

V první části se program zabývá situací po covidu. Nejdůležitější, co chce hnutí řešit, je podle Šlachty to, jak udržet děti ve školách, pokud by se na podzim zhoršila epidemická koronavirová situace, další prioritou je fungování zdravotnictví. "Pak se začínáme věnovat jednotlivým segmentům a jeden zásadní je boj proti korupci a boj proti klientelismu," řekl předseda. Chce prošetřit všechny covidové zakázky, už dříve uvedl, že také chce zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity, odmítá přijetí eura nebo kvót na uprchlíky.