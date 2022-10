„Rozhodli o mně beze mě!“ vadí Nádvorníkovi. „Takto se to v ANO domluvilo, já byl proti. Řekl jsem poté, že už nemůžu být ani radní, protože by mě kvůli tomu zaměstnavatel ze zákona musel pouštět z práce. Je ale špatná doba. Kdyby se snižovaly stavy, mohli by mě propustit,“ doplnil.

Zdroj: DeníkDana Havlátková Jurštaková dostala od hnutí nabídku, aby se stala starostkou, v neděli. „Šla jsem do toho, i když jsem původně ty ambice neměla,“ prozradila. „Vzhledem k našim volebním výsledkům jsem si, když jsme šli do koalice, myslela, že budeme mít jen radní,“ dodala. ODS totiž ve volbách skončila až na čtvrtém místě. Získala tři mandáty.

Jako starostka bude chtít pokračovat v rozjetých projektech města, které se týkají parkovišť, komunikací a plánované obnovy maringotky principála Kludského. První místostarosta má mít v gesci sociální oblast a druhý problematiku energií.

Chci pokračovat v rozjetých projektech, říká nová starostka Jirkova

Na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena sedmičlenná rada města. Kromě starostky a obou místostarostů v ní budou zasedat Michal Bečvář (ODS), Robert Plzák (ANO), Luboš Nosál (ANO) a Jan Šustr (Svobodní). Jmenovaní byli také předsedové výborů. Finanční povede Josef Koprušťák (Svobodní) a kontrolní Patrik Macák z SPD.

V opozici budou pro město pracovat uskupení Lepší Jirkov – Lepší sever, které má čtyři zastupitele, Náš Jirkov se dvěma mandáty a STAN a Zdraví Sport Prosperita s jedním. Její členové se vymezovali proti nově zřízené funkci druhého místostarosty.

Ke koalici oficiálně nepatří ani SPD s podporou PRO, jeho zastupitelé ale na ustavujícím zastupitelstvu hlasovali svorně s jejími členy a oproti zvyklostem strana dostala i nejvyšší místo v kontrolní výboru. Dá se tedy usuzovat, že má koalice tichou podporu SPD.

Kdo povládne Jirkovu, nebylo do poslední chvíle jasné. Koaliční dohoda byla sice pod taktovkou ANO hotová už koncem září, a to ve složení ANO, Svobodní, ODS. Uběhl ale týden a vše bylo jinak. ODS měla být v koalici nahrazena SPD s podporou PRO. V reakci na to se na partnerství s vítězným ANO domlouvala ODS, Lepší Jirkov – Lepší sever a Náš Jirkov, kteří chtěli zabránit vstupu SPD do vedení města. Strana je vnímaná jako xenofobní s vyhroceně nacionalistickými prvky, jak ji ve své zprávě o extremismu označila i vláda. Při nových jednání o vedení města se uskupení snažila vyhnout také straně Svobodných zastoupené Josefem Šebkem, který má reputaci štváče. Ovšem o pár dní později už bylo zase všechno jinak, protože původní koalice opět našla společnou řeč. Po takto turbulentním vývoji veřejnost až do středečního ustavujícího zasedání nevěděla, jaké bude velké finále. Lidé se dokonce hecovali k sázkám o to, kdo bude starosta.