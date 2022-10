„Mohu říct, že jsme to nečekali, i když od těchto lidí se dá asi očekávat vše,“ zhodnotila starostka Jana Nýdrová. Ta volbami vítězně provedla hnutí Za Loučnou a Háj krásnější, které obdrželo přes 65 procent voličských hlasů a vydobylo si šest křesel v zastupitelstvu. Další dvě uskupení jsou ve výrazné menšině. Dvě křesla mají Patrioti Loučná a Háj vize 2026, jedno ODS.

Volební účast byla v horském městečku nejvyšší na Chomutovsku a patřila i k nejvyšším v celé České republice – dosáhla 87,43 procent. Ze 167 voličů odevzdalo obálky 146. „Po skončení voleb jsem děkovala našim voličům, že jim není situace v městě lhostejná a přišli k volbám. Teď doufám, že to dobře dopadne i s návrhem na neplatnost voleb,“ dodala.

Těsně před volbami úřad upozorňoval, že se do Loučné náhle stěhovali noví obyvatelé. Pojal podezření, že se může jednat o účelové jednání. V Loučné jde totiž o mnoho díky tomu, že je v ní zapsaný jeden z největších skiareálů a město čeká bouřlivý rozvoj. Někteří nováčci měli patřit mezi podporovatele ODS. Věc prošetřovala i Policie ČR, avšak bez toho, že by našla pochybení.

"Veškeré okolnosti jsme prověřili a neshledali jsme, že by došlo jakýmkoli způsobem k narušení voleb," informovala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. "Věc byla založena," dodala.

Aktuálně si krajský soud od Loučné vyžádal evidenci obyvatel od začátku letošního roku. “Přezkoumávají nahlašování lidí. Jediné, co ale můžou zjistit, je jen to, že je nahlašovala ODS, takže jsme opravdu zvědaví na výsledek," zmínil místostarosta Loučné Jan Švábík (Za Loučnou a Háj krásnější). "V každém případě jsme z návrhu na neplatnost voleb v šoku. Vyhráli jsme a pánové, kteří si honí ego, to chtějí shodit,” míní.

Návrhy na neplatnost voleb bylo možné podávat do pátku 7. října, a to na neplatnost hlasování či voleb nebo na neplatnost volby kandidáta. Hlasování zpochybnila například exstarostka Rokle, i tento případ projednává krajský soud. Dokud nepadne rozhodnutí, nemohou obce svolat ustavující zastupitelstvo, na kterém je voleno nejvyšší vedení.