Ještě začátkem roku mělo malé horské městečko 135 obyvatel. „Teď jich je ke 180, přibyli hlavně v posledních třech týdnech,“ zkonstatoval místostarosta Jan Švábík. „Nejsou to ale žádní zaplacení bezdomovci nebo příslušníci menšin, jako se to dělo v jiných obcích, majitelé si do svých apartmánů hlásí různé rodinné příslušníky a zaměstnance,“ dodal. Podle starostky Jany Nýdrové je situace krajně vyhrocená, proto ji nechce veřejně komentovat.