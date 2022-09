Celých dvacet let vládne Kadani také starosta Jiří Kulhánek, tentokrát však do voleb nejde jako lídr ODS. Na kandidátce je pátý. To je pro řadu obyvatel nepříjemné překvapení, protože stranu pod Kulhánkovým vedením silně podporovali. V posledních komunálních volbách získala úctyhodných 52 procent voličských hlasů, takže mohla pohodlně vládnout sama, aniž by procházela typickými povolebními "námluvami" pro sestavení vládnoucí koalice.