V Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří vyjednávání teprve začala a minimálně pár dní budou pokračovat. Za ANO je ve všech těchto městech vede hlavní manažer Jan Richter. V Chomutově má hnutí neotřesitelnou pozici – jako volební vítěz si může diktovat podmínky. Ostatní strany nejsou natolik zajedno, aby dokázaly vytvořit protikoalici.

Naopak v Kadani vidí Richter šanci dostat hnutí do koalice jako nemožnou. V této dlouholeté baště ODS, kde občanští demokraté získali dvanáct zastupitelských mandátů z celkových 27, jich sice ANO dokázalo ukořistit deset. Stačilo by tedy přibrat hnutí PRO Kadaň a okolí s jeho čtyřmi mandáty a bylo by ve hře.

Zdroj: Deník„Jenže Kadaň je pro nás z mého pohledu uzavřená. A byla vždy,” zkonstatoval hlavní vyjednavač hnutí. „I když jsme dosáhli výborného výsledku a poprvé se procentem získaných hlasů přiblížili ODS - dostali jsme se přes třicet procent, což se nikomu jinému dosud nepovedlo, postaví to tam podle mě bez nás,” zhodnotil.

Lídr kadaňské ODS a místostarosta Kadaně Jan Losenický zatím tuto verzi nepotvrdil, i když připustil, že je pravděpodobná. „Hnutí PRO Kadaň a okolí je nám nejbližší. Sice je nové, ale víceméně navazuje na ČSSD, která s námi vždy v koalici byla, takže je považujeme za přirozené partnery,” přiblížil. Oficiálně zatím nic domluveného není. „Zdržel nás covid, takže jednat nejspíš budeme na začátku příštího týdne,” doplnil Losenický.

Moc šancí podle Richtera nemá ANO ani v Klášterci nad Ohří. Navrch tam má hnutí Máme rádi Klášterec – STAN se starostou v čele, které získalo osm mandátů z 21. ANO má jen o jeden méně, ale nižší pravděpodobnost, že ho vítěz zvolí jako partnera, anebo že by dalo dohromady protikoalici.

Podle kláštereckého starosty Štefana Drozda nebyl vyjednávací tým postavený hned v sobotu, první kolo schůzek začalo až v úterý 27. září a pokračovat bude ještě ve čtvrtek. „Jednání nejdříve vedeme se současnými koaličními partnery,” uvedl s tím, že později přijde na řadu také ANO. „Jednat nebudeme s SPD,” oznámil starosta.

Těžko se dá předpokládat, jako koalici sestaví v Jirkově, kde jsou mandáty rozdrobené mezi více uskupení. Vítězem voleb se sice stala ANO se šesti křesly z celkem 25, stejný zisk ale mají také Svobodní, kterým voliči dali jen o jedno procento méně hlasů. Po třech mandátech má ODS a SPD s podporou PRO, dva získal Náš Jirkov a jeden STAN a Zdraví Sport Prosperita.

Pokud jde tedy o možnou koalici, matematicky je kombinací více. „Vypadá to, že se v Jirkově může postavit kdokoli s kýmkoli, a může to být funkční. Anebo to také může být model, který bude spět k zániku,” okomentoval Richter. Podle jirkovského lídra ANO Jindřicha Nádvorníka by koalice mohla být do pátku pohromadě. Méně sdílný byl šéf Svobodných Josef Šebek. „Stále jednáme,” prohlásil jen.