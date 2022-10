Dvoučlennou koalici bude mít i nadále Kadaň, jen v jiném složení. Vítězná ODS, vedená současným místostarostou Janem Losenickým, podepsala koaliční dohodu s uskupením PRO Kadaň a okolí, s jehož čtyři mandáty bude mít celkem šestnáct hlasů v 27členném zastupitelstvu. Starostou se má stát Jan Losenický, který posledních osm let zastával funkci místostarosty, a na jeho dosavadní místo by se měl posunout Jan Vaic (ODS). Ten byl dosazený před dvěma lety jako druhý neuvolněný místostarosta.

Zdroj: Deník„Myslíme si, že druhého místostarosty už není potřeba,“ nastínil Losenický. „Měli jsme ho v době, kdy starosta Jiří Kulhánek vykonával zároveň i funkci náměstka hejtmana Ústeckého kraje, tím pádem byl tehdy pomocnou silou ve vedení. Nově se vracíme k tomu, co tu bylo v dřívějších letech,“ doplnil.

Jména radních zatím obě strany nemají vyjasněná, ladí se i oblast působnosti, jakou budou mít nejvyšší představitelé města. „Bude to trochu jiné než dosud, protože máme oba trochu jiné schopnosti a předpoklady a zároveň budeme mít i radní s nějakými kompetencemi. Všechno je tady otázkou dalšího jednání na obou stranách,“ uvedl Losenický.

Povolební vyjednávání šlo podle jeho slov hladce. ODS jako partnera oslovila nové uskupení PRO Kadaň a okolí, které je však nové jen podle názvu. Lídrem je současný radní Zdeněk Hosman. V předchozích volbách kandidoval za ČSSD a s touto stranou také ODS v posledních čtyřech letech tvořila koalici. Další spolupráce se tak jevila jako přirozená. Hnutí ANO, které ve volbách získalo deset zastupitelských mandátů, tak přechází do opozice stejně jako Lepší sever s jedním mandátem.

Priority koaličních partnerů se v lecčem shodují. „Styčných bodů máme hodně, takže budeme plnit víceméně oba volební programy, aby každá ze stran mohla před voliče předstoupit s tím, že se nemusely dělat kompromisy,“ uvedl Losenický. „Mezi nimi je bytová politika s rozšířením možností bydlení jak v bytech, tak rodinných domech nebo energetické projekty s možnými úsporami na budovách města,“ doplnil.

Koaliční partner ODS má i další priority. „Jmenujeme se PRO Kadaň a okolí, a to z toho důvodu, že chceme aby Kadaň trochu více myslela také na okolní obce a osady, které k městu patří. To znamená rádi bychom do debat, které se odehrávají na kadaňských sídlištích, vtáhli i je,“ nastínil Hosman. Z dalších jmenoval kromě bydlení a dobrých životních podmínek pro všechny generace také možnosti dobrého uplatnění pro mladé. „Rádi bychom, aby nám neodcházeli po absolvování střední či vysoké školy pryč,“ doplnil.

Ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém se volí starosta a místostarosta, je naplánované na 20. října