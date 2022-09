Nekonečný volební příběh v Mojžíři, policie opět šetří kupčení s hlasy

V těsné blízkosti školy v ústeckém Mojžíři je policejní služebna a před samotnou školou parkuje policejní auto. Ve volební páteční večer se tu scházejí voliči jen sporadicky. „Kupčení s hlasy? To se tady říká o každých volbách, já na volby kašlu, stejně se nic nezmění. Jen mi řekněte, co se od poslední voleb změnilo?“ položil řečnickou otázku muž mířící s přítelkyní do nedaleké restaurace Johanka. I volička, která nechtěla prozradit své jméno potvrdila, že zmínky o kupčení s hlasy jsou zdejším evergeenem. V okolí školy ani přilehlých ulicích nikdo nepostává. Kolem prochází pár pejskařů venčících své miláčky a několik voličů míří do školy. Právě tady má docházet ke kupčení s hlasy.

Mojžířská škola, kde podle aktivisty Brože mělo docházet k manipulaci s hlasy. | Foto: Deník/Topi Pigula