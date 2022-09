David Dinda, Nový sever

náměstek primátora, 37 let

Zdroj: Archiv osobnostiJaký problém je podle Vás v Chomutově nejpalčivější? Jak byste ho chtěli řešit?

Vzhledem k rychle rostoucí inflaci, zdražování energií a dalších komodit se obávám, že nás všechny budou v následujícím období trápit naprosto základní lidské potřeby. Řada lidí se možná dostane do existenčních potíží. A přestože hlavní pomocnou ruku musí lidem nabídnout stát, jsme připraveni nenechat v tom naše obyvatele samotné. Připravujeme balíček první pomoci proti zdražování. Během ekonomické krize nebudeme zvyšovat žádné daně a poplatky a nebudeme zvyšovat ani nájemné v městských bytech.

Jaké by měly být ekonomické priority města?

Chtěli bychom realizovat projekty, na jejichž přípravě jsme tvrdě pracovali v průběhu posledních let. Třeba skvělé plány na komplexní revitalizaci městského parku, který chceme rozšířit také do míst bývalého fotbalového hřiště. Součástí tohoto projektu je výstavba moderního bytového domu s více než 50 byty s výhledem do parku, podzemní parkoviště a dostavba dalšího sálu k městské sportovní hale. Dále chceme podporovat investice do vzdělávání, dopravní infrastruktury a výkupu bytů do správy města.

Byznys s chudobou nadále zhoršuje bydlení na všech velkých chomutovských sídlištích. Jak chcete přispět k nápravě stavu?

Město by rozhodně mělo vykupovat další byty a rozšiřovat bytový fond, nad nímž bude mít kontrolu. Podařilo se nám už do vlastnictví města získat více než 100 bytů. Zavedli jsme propracovaný systém výkupu, je tedy na co navazovat. Dlouhodobý systematický výkup bytů je obranou před spekulanty a obchodníky s chudobou. A také důležitým signálem pro vlastníky nemovitostí, kteří si často za celoživotní úspory pořídili vlastní bydlení, které jim znehodnocují problémoví nájemníci v okolí.