Výbory má město sedmičlenné. Do čela finančního výboru usedne exstarosta Kulhánek a předsedou kontrolního je Jana Demjanová (ANO) jako zástupkyně největší opoziční strany. V opozici je kromě hnutí ANO také Lepší sever.

Symbolický klíč od Kadaně

Zatímco Jan Losenický převzal závěsný odznak starosty, exstarosta Kulhánek získal z rukou svého nástupce symbolický klíč od Kadaně. „Jménem celého města ti, Jirko, děkuji za dvacetiletou službu, kterou jsi oddaně vykonával,“ uvedl Losenický. „Dvacet let je nejdelší doba hned po prvním starostovi Kadaně, který byl ale jmenován na doživotí. Jsem rád, že pro tebe to na doživotí není, to by byla velká oběť,“ doplnil.

Nové vedení se chce zaměřit na bytovou politiku a energetické projekty. Zároveň chce plnit své další cíle z volebních programů. K těm patří prosazování zákonů na změnu sociálních dávek s cílem omezit příliv problémových osob, vypracování strategie likvidace odpadů, podpora studentů, mladých sportovců a podnikatelů, zajištění opravy silnic a mostů, rozvoj cestovního ruchu či podpora obcí v okolí města.

„Plánujeme také velkou revizi územního plánu, protože věříme, že se Kadaň musí rozvíjet zase v nových oblastech. Už k tomu máme nějaké studie. Jakými směry by to mělo být, zatím uvádět nemohu, nejdříve to musí projít radou a zastupitelstvem,” řekl Losenický.

Jedna z věcí, kterou opozice hned v úvodu novému vedení vytkla, byl počet radních. Kadaň jich má dlouhodobě devět. Po srovnání s Ústeckým krajem, který je větším celkem a má jich jedenáct, navrhl klub ANO jménem lídryně Jindry Zalabákové snížení na sedm.

„Pokud budeme mít sedm radních, pokladna ročně ušetří 624 tisíc korun. Sedm radních tedy navrhuji s ohledem na ekonomickou výhodnost,“ uvedla Zalabáková. Její návrh ale neprošel.

Podle starosty Losenického je devítičlenná rada ve městě zažitá. „Jiný počet jsem nezažil. Zároveň je rada názorově pestřejší, než by byla při nižším počtu, schází se více námětů,“ zdůvodnil.