“Pro nás to byl logický výsledek, i když vyjednávání bylo náročné,” uvedl primátor Hrabáč. “Poprvé jsme byli poměrně blízko také dohodě s PRO Chomutovem a případné trojkoalici. Bylo to téměř na spadnutí. Nakonec jsme ale šli touto pro nás možná jednodušší cestou, kdy jsme na sebe s Novým severem zvyklí - v koalici jsme už dvě volební období,” doplnil.

Zdroj: DeníkChomutov má 35členné zastupitelstvo, kde ANO získalo třináct křesel a Nový sever pět. Celkem mají tedy jen těsnou většinu osmnácti hlasů oproti kolegům v opozici. Šest zastupitelských mandátů má PRO Chomutov, pět SPD s podporou PRO a po dvou STAN, KSČM a Chomutovská koalice.

Toto riziko však koaliční partneři zvážili. “Těsná většina se může zdát riziková,” připustil náměstek primátora Dinda. “Na druhou stranu nebude to poprvé, kdy taková koalice fungovala, byla navíc složená z více subjektů než ze dvou a přesto vydržela,” dodal.

S PRO Chomutovem nevážně

Možnost, že by se v průběhu povolebního vyjednávání rýsovala koaliční spolupráce s PRO Chomutovem, její lídr Marian Bystroń odmítl. “Myslím si, že varianta trojkoalice, ve které bychom byli zastoupeni my, byla čistě teoretická. ANO o ní vážně nevyjednávalo,” namítl. “Měli jsme s ním jediné setkání a znovu už jsme se nepotkali. Přitom pokud o nějaké koalici vyjednáváte vážně, obvykle se sejdou všechny strany několikrát. Určitě se nedá říct, že byla trojkoalice na spadnutí a jen to na něčem zkrachovalo,” dodal.

Koaliční dohoda ANO a Nového severu byla podepsaná ve čtvrtek 6. října po poledni. Podle ní mají v radě zasedat zástupci obou stran v poměru sedm pro ANO a čtyři pro Nový sever.

Nová koalice v Kadani: ODS přizvala PRO Kadaň a okolí, opět vyšachovala ANO

Spolupráce dvojkoalice má stát na několika prioritách. “Patří sem otázky bezpečnosti obyvatel města a komfortu jejich života hlavně v problémových lokalitách, stav chodníků, parkování a další cíle,” uvedl primátor.

Nový sever k obecněji formulovaným cílům přidal i některé konkrétní. “Do koaliční smlouvy jsme prosadili zmínku o tom, že se bude pokračovat v přípravě a následně realizaci větších investičních projektů, které jsou rozpracované,” podotkl Dinda. “Jedná se o revitalizaci městského parku, konverzi městských lázní, revitalizaci kina Praha, rozšíření městské sportovní haly a další projekty,” doplnil.

Ustavující zasedání zastupitelstva, kde se má volit primátor a náměstci primátora, by se mělo uskutečnit 24. října.