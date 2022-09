Na magickou osmnáctku by v tuto chvíli stačilo třináct mandátů ANO a pět Nového Severu, kteří už mají partnerství vyzkoušené. Vládnoucí koalici tvoří ještě spolu s KSČM. Pohodlnější by pro vítěze bylo přibrat ještě jednoho hráče. Spolu s komunisty by měla staronová koalice dvacet mandátů, tedy stejný počet, díky kterému tlačila svá rozhodnutí doposud. Také je ale možné, že ANO některé z partnerů obmění. Pět mandátů má SPD s podporou PRO, dva Chomutovská koalice a stejně tak i STAN. Šest mandátů získalo hnutí PRO Chomutov, které předem vyloučilo pouze spojenectví s SPD a KSČM. S ANO by mělo sílu 19 hlasů. Možnost, že by některá uskupení našla dostatečný počet mandátů, aby vystrnadila vítěze, nepřichází v úvahu.