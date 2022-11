Zdroj: DeníkŽádný dramatický zvrat, naopak vše podle očekávání. Na ustavujícím zastupitelstvu v Chomutově byli do funkcí primátora a obou náměstků zvoleni politici, kteří vedli město také v předešlém období. Primátorem je i nadále Marek Hrabáč (ANO), který z této pozice vede město už šest let. Prvním náměstkem je David Dinda a druhým Milan Märc. Oba jsou z Nového severu.

Spolupráce dvojkoalice má stát na několika prioritách. „Patří sem otázky bezpečnosti obyvatel města a komfortu jejich života hlavně v problémových lokalitách, stav chodníků, parkování a další cíle,“ uvedl primátor.

Rozhodnuto! Chomutov má dvojkoalici složenou z ANO a Nového severu

Radu města má Chomutov jedenáctičlennou, a to s drtivou převahou zástupců hnutí ANO. Kromě primátora Hrabáče se jedná o zastupitele Milana Petriláka, Jiřího Webera, Jiřího Toušku, Pavla Tůmu, Filipa Šimka a Valentínu Klimešovou. Další zástupci patří do řad Nového severu, jedná se o oba náměstky, Karla Lipmanna a Martina Bociana.

Výbory byla zřízené čtyři. Předsedou finančního je Petra Matlachová Koníčková (KSČM), kontrolní výbor povede David Palán (PRO Chomutov), výbor pro národnostní menšiny Renata Adamová (ANO) a výbor pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Jan Micka (Nový sever).

Milostivé léto

Nejsilnějším zástupcem opozice je v Chomutově hnutí PRO Chomutov. Tomu se podařilo hned na ustavujícím zastupitelstvu protlačit dva body. První se týká Milostivého léta, což je akce, která umožňuje splatit exekuce bez poplatků a sankcí. Trvá do konce října.

„Týká se i dlužníků Chomutovské bytové, což nikde nezaznělo,“ upozornil předseda zastupitelského klubu Marian Bystroń. „Myslím, že si to řada z nich nemusí nutně spojit, a proto je náš předkládaný návrh výzvou představenstvu Chomutovské bytové, aby je aktivně oslovila,“ doplnil.

Další bod se týká uveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva předem, aby do nich mohli Chomutované nahlížet v předstihu a sledovat, o čem bude zastupitelstvo jednat. „Je to dobrou praxí nejen v řadě měst, ale i vyšších samosprávních celcích, když se občané mohou zajímat předem, než aby se ex post dozvídali, že se něco odhlasovalo,“ vysvětlil Bystroń. I tento bod zastupitelstvo schválilo s tím, že se zveřejňování na webu města rozběhne od ledna.

V Chomutově obhájilo prvenství hnutí ANO. Podívejte se na nové zastupitele

Bodem, který chce PRO Chomutov zařadit na příštím zastupitelstvu, bude osvobození od placení poplatků za odpad pro vybrané skupiny obyvatel. Týkat by se měl dětí do tří let a dále se má úleva ve výši poloviny poplatku vztahovat na děti do 15 let a důchodce nad 75 let. Poplatek aktuálně dosahuje 800 korun.

„Příště bude na programu schvalování rozpočtu města, rádi bychom proto, aby se případně s touto eventualitou počítalo,“ uvedl zastupitel Vlastimil Polívka, podle něhož by se mělo jednat o snížení výběru zhruba o 15 procent.