Toto záhadné těleso objevili vědci pomocí dat z Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), což je systém kamer a dalekohledů, které jsou umístěny na Havaji. Jejich hlavním cílem je detekce objektů blížících se k Zemi, takzvaných NEO.

Malý, ale velmi blízko

Dne 4. července vědci identifikovali objekt a vypočítali jeho přibližnou velikost a trajektorii, přičemž odhadli, že vesmírný kámen měří v nejdelším rozměru mezi 5,5 a 12,5 metry.

Podle webu Space.com tedy není důvod k obavám. NF 2022 totiž kvůli svým miniaturním rozměrům nesplňuje kritéria NASA pro „potenciálně nebezpečný asteroid“, který obecně musí měřit na délku alespoň 140 metrů a zároveň proletět ve vzdálenosti do 7,5 milionu kilometrů od Země.

Nově objevený asteroid se sice pohybuje velmi blízko od Země, ale naštěstí je příliš malý na to, aby mohl být považován za existenční hrozbu.

Ačkoli se asteroid k Zemi nejvíce přiblíží dnes (7. července), některými teleskopy byl viděn jiz včera (6. července). Jeho průlet živě přenášel například Virtual Telescope Project, který jej pozoroval ze svého teleskopu v Římě.

Pozorování NEO

NASA a další vesmírné agentury pečlivě sledují tisíce NEO, jako je tento. Zřídkakdy však představují pro Zemi hrozbu. Některé velké asteroidy by však mohly být potenciálně nebezpečné, pokud by se jejich trajektorie náhodou změnila.

V listopadu 2021 například NASA vypustila sondu pro odklonění asteroidu nazvanou Double Asteroid Redirection Test (DART), která na podzim 2022 čelně narazí do 160 metrů širokého asteroidu Dimorphos.

„Srážka sice asteroid nezničí, ale může mírně změnit trasu jeho oběžné dráhy,“ uvedl již dříve server Live Science. Mise pomůže otestovat životaschopnost vychýlení asteroidu, pokud by nějaký budoucí asteroid představoval bezprostřední hrozbu pro naši planetu.

Asteroid je starší, ale stále často používané označení těles, která se správně nazývají planetky. Nepřesné pojmenování asteroid má historické kořeny z období, kdy byla známá pouze dvě tělesa. V době, kdy bylo objeveno už několik desítek těles, bylo přijato nové označení tohoto dosud neznámého typu těles – planetka.



NEO (Near Earth Object)

Objekt blízko Země je jakékoli malé těleso Sluneční soustavy, jehož oběžná dráha jej přivádí do blízkosti Země. Podle konvence je těleso Sluneční soustavy klasifikováno jako NEO, pokud je jeho nejbližší přiblížení ke Slunci menší než 1,3 astronomické jednotky.



Pan-STARRS (zkratka Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) je soustava dvou dalekohledů na observatoři Haleakala na ostrově Maui (Havajské ostrovy) v USA. Je určen především k vyhledávání blízkozemních planetek, i když se s ním podařilo objevit také velké množství komet (v názvu pak mívají slovo PANSTARRS) jako např. C/2011 L4 (Panstarrs).



Dalekohledy provozuje Havajská univerzita. Jejich provoz řídí od roku 2014 Pan-STARRS 1 Science Consortium Surveys. Hlavní podíl na jeho financování (asi 90 %) má americká NASA prostřednictvím programu pro vyhledávání blízkozemních planetek „Near Earth Object Observations“.



Virtual Telescope Project

Projekt virtuálního dalekohledu je pokročilá služba poskytovaná astronomickou observatoří Bellatrix v Itálii, kterou řídí Dr. Gianluca Masi, PhD. Skládá se z několika robotických dalekohledů, které jsou v reálném čase vzdáleně přístupné přes internet, a to jak pro výzkum, tak pro zábavu, která je k dispozici všem. Navzdory technologicky vyspělému přístrojovému vybavení je systém velmi jednoduchý na obsluhu.



Double Asteroid Redirection Test

DART je připravovaná sonda americké agentury NASA, jejímž hlavním cílem je dopad na povrch měsíce planetky Didymos. Tento experiment by měl ověřit, zda je lidstvo tímto způsobem schopno odklánět planetky, které by hrozily nárazem do Země.