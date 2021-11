Lidé, kteří slyší hlasy mrtvých, by mohli pomoci s léčbou psychických onemocnění

Vědci se v nové studii snaží odhalit to, jak je možné, že někteří lidé „slyší hlasy mrtvých“. V rámci výzkumu prozatím zpovídali jak spiritualisty, tak osoby, které podobný zážitek nemají. Jejich práce by do budoucna mohla pomoci lidem s psychickým onemocněním.

Lidé, kteří "slyší hlasy mrtvýcůh mohou pomoci | Foto: Pixabay.com