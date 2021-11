Až 90 procent genů může mít něco společného s rakovinou, říká vědec

Téměř devět z deseti lidských genů se objevuje alespoň v jedné ze studií souvisejících s rakovinou, a ty, které se zatím do žádné studie nedostaly, tam nejspíše přibudou v příštích letech. Zjistila to nová podrobná analýza vědeckého výzkumu. Může to být problém: mají-li vědci zkoumat téměř jakýkoli gen kvůli jeho možnému vztahu k rakovině, může to zpomalit hledání skutečných genetických příčin onemocnění.

Histologický snímek rakovinné prsní tkáně. Růžově zbarvené toky představují normální pojivovou tkáň, tmavě jsou zbarveny rakovinné buňky | Foto: Wikimedia Commons, Dr. Cecil Fox, National Cancer Institute, volné dílo