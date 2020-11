Rekonstrukce parabolické antény DSS-43 by měla být dokončena v únoru 2021, již nyní však bylo nainstalováno dost "upgradů" na to, aby se začala předběžně testovat. Minulý týden tak operátoři odeslali k Voyageru 2 první signály od března, obsahující řadu nových pokynů. Nyní NASA oznámila, že se mezihvězdná loď ozvala zpětným signálem, jímž potvrdila, že pokyny obdržela a také je bez problémů provedla.

For the past 8-months, Deep Space Station 43 has been undergoing upgrades. @NASAVoyager-2 has been waiting for us to be able to send it commands once again.

On Friday 30th October, we sent those commands & after a 34hour 48 min round trip time, a "hello" came back! #DSS43 @CSIRO pic.twitter.com/qyMEc9Jkxc