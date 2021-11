Nová aplikace pomáhá sportovcům i zaměstnancům anonymně nahlásit diskriminaci na pracovišti, sexuální obtěžování, doping nebo jiné nesnáze. Technologii vyvinula firma amerického basketbalisty Davida Chadwicka. Na nápadu začal pracovat před deseti lety, kdy se sám setkal s podobným problémem.

Nápad o vytvoření podobné aplikace se Chadwickovi zrodil v hlavě už před deseti lety na univerzitě. V jednu chvíli si uvědomil, že se mu kvůli diskriminaci málem rozpadl tým. „Chtěl jsem přijít s něčím, co pomůže přímo s problémem, a to s nedostatkem důvěrných, anonymních a hlavně okamžitých způsobů, kde by mohli nejen atleti sdílet své obavy a zpětnou vazbu,“ řekl agentuře AP.