- Číslo na krajskou hygienu +420 736 233 176, +420 704 829 502, 420 703 365 986

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Přes internet na webu kosik.cz nebo Dáme jídlo

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

Po mimořádném jednání rozhodlo vedení města Chomutova o zrušení veškerých akcí organizovaných městem i jeho organizacemi do 18. dubna. Zavřeno má Aquasvět, Rodinné centrum Rozmarýn, kino Svět, Městské divadlo. Zoopark zůstane návštěvníkům otevřený, ale s tím, že se zde neuskuteční velké akce.

Na Chomutovsku jsou zavřeny i základní umělecké školy a střediska volného času.

Ve čtvrtek zavřelo i kino v Jirkově.

V pátek vyhlásilo město Klášterec nad Ohří, že dle nařízení vlády uzavřelo všechna městská kulturní zařízení, tedy kino Egerie, zámek, městská knihovna a galerie Kryt, uzavřel se také zimní stadion. Plošný zákaz se netýká venkovních sportovišť. Pro veřejnost jsou uzavřeny také wellness služby v Lázních Evženie.

Zavřeno už má i kadaňské kino Hvězda.



Zavřela jirkovská Archa, kde je herna, miniškolka a mikrojesle.

Společenské:

Z velkých akcí se neuskuteční oblíbené probouzení medvědů, které se mělo konat tuto sobotu v zooparku, ani zimní koupání otužilců v Kamencovém jezeře. Ani oslavy Dne Země.

V Kadani proto zrušili pořad Hvězdy, jak je neznáte s drsným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem a Ondřejem Hejmou a nebudou ani farmářské trhy v Jirkově a v Kadani.

Všechny akce bez ohledu na počet návštěvníků zrušila do odvolání obec Vysoká Pec. Pemiéra pohádky je odložená, neuskuteční se ani dubnová burza knih a velikonoční aranžování. Do opatření spadá i dětský karneval s Hopsíkem. Zrušena byla i celonárodní akce Noc s Andersenem. Z 27. března se předběžně přesouvá na 15. května.

Sportovní:

Druhá nejvyšší hokejová soutěž předčasně ukončí sezonu. Definitivně tuhle variantu na čtvrteční schůzce posvětil Výkonný výbor Českého hokeje. Play off, které odstartovalo v pondělí předkolem, a kde měl ve čtvrtfinále hrát tým Piráti Chomutov svou sérii s Havířovem, zůstane nedohráno.

Vyřazovací boje se tedy kvůli hrozbě koronaviru ruší úplně. Do Tipsport extraligy postoupí coby vítěz základní části České Budějovice. „Uvedené řešení podpořilo na včerejší schůzce sedm z deseti účastníků vyřazovací části, to je více než dvoutřetinová většina," stojí v tiskové zprávě Českého hokeje.

Program soutěží FAČR je do odvolání přerušen. FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

V úterý odpoledne 17. března zároveň z podnětu UEFA dojde k hromadné videokonferenci všech členských asociací, na které se bude řešit další postup v otázkách domácích i evropských soutěží, stejně tak se bude řešit i osud evropského šampionátu v tomto roce.

K nedělnímu utkání tak například na pražský Meteor neodjedou fotbalisté divizního FC Chomutov.

POVOLENÉ AKCE

Kulturní: O děti, jejichž rodiče nemají hlídání, se postarají například na zámku v Klášterci nad Ohří. Principál umělecké agentury Hnedle vedle Tomáš Barták tam od pondělka zajistí příměstský tábor pro děti od šesti do jedenácti let. Připraví pro ně soutěže, kvízy, výtvarné dílny, divadelní představení a výlety.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Magistrát města Chomutova (Zborovská 4602, 430 28 Chomutov)

Pondělí: 8:00 - 17:00

Úterý: 8:00 - 15:00, registr vozidel je v tento den otevřen pouze pro smluvní subjekty

Středa: 8:00 - 17:00

Čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: po individuální domluvě, 8:00 - 13:00 pouze podatelna

Městský úřad v Klášterci nad Ohří funguje bez omezení, místo osobní návštěvy můžete využít veškeré telefonické a e-mailové kontakty. V případě dotazů se můžete přednostně obracet na městskou policii na tel.: 606 629 868, která Vám poradí další postup.

Senioři, kteří jsou osamoceni a nemají možnost pomoci od rodiny, mohou v Klášterci nad Ohří kontaktovat odbor sociálních věcí, školství a sportu na telefonních číslech: 724 039 363 (Zdena Janichová), 603 222 094 (Petra Makoli Glacnerová), 739 605 448 (Šárka Oujeská), 739 605 449 (Jana Hotová) a 607 807 914 (Lucie Černá).

Město Chomutov zřídí skupinu pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a chomutovské nemocnice. Na pátečním zasedání bezpečností rady města její členové rozhodli o zřízení denní skupiny pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci chomutovské nemocnice zřizované Krajskou zdravotní a jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. V tomto případě konkrétně Policie ČR územní pracoviště Chomutov, Městské policie Chomutov a Hasičského záchranného sboru Chomutov.

HZS Ústeckého kraje v souvislosti s nouzovým stavem omezuje úřední hodiny. V souvislosti s vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky dochází od 16. března 2020 k omezení úředních hodin HZS Ústeckého kraje. Úřední hodiny HZS Ústeckého kraje jsou stanoveny takto: Pondělí 8 – 11hodin a středa 12 – 15 hodin.

HZS Ústeckého kraje informuje i na twitteru @HzsUlk HZS Ústeckého kraje a facebooku Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje @hzsulk. Informoval o tom tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

Chomutovský magistrát se pro veřejnost uzavřel, úřední hodiny budou pouze několik hodin v týdnu. V souvislosti s vládním nařízením Magistrát města Chomutova s okamžitou účinností od 16. března do odvolání uzavřel pro veřejnost všechny své budovy (Zborovská, radnice, Husovo náměstí). Zrušeny budou také všechny osobní schůzky, jednání jednotlivých výborů a komisí či porady. Otevřeno bude pouze v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 12 do 15 hodin.

V určené úřední hodiny bude úřad otevřen, ale pouze pro urgentní případy a k vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Tedy vyřízení agendy občanských průkazů, řidičských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, matričních úkonů a registru vozidel, kde bude vyřizována pouze ztráta nebo odcizení registrační značky a osvědčení o registraci vozidla. Vše ostatní snese odkladu.

Finanční úřad pro Ústecký kraj počínaje dnem 16. března přijímá opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru. Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. března – 1. dubna.

Dočasně se uzavírají územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ - v Podbořanech, v Bílině a v Libochovicích.

Zavírají se daňové pokladny územních pracovišť. Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Ústeckého kraje otevřena pouze jedna daňová pokladna, a to na Územním pracovišti v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, Ústí nad Labem.

Pokladní hodiny: Pondělí 8:00 – 11:00 hod. a Středa 8:00 – 11:00 hod.

Územní pracoviště budou přístupná pro veřejnost v rozsahu:

Pondělí 8:00 – 11:00 hod.

Středa 8:00 – 11:00 hod.

Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

Telefonní spojení jsou dostupná na internetové stránce finanční správy, v části finanční úřady. Informace ke konkrétní daňové problematice lze získat na telefonním čísle 475 252 111.

Finanční úřad pro Ústecký kraj doporučuje ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace a vyzývá občany. Aby s ním řešili všechny záležitosti primárně telefonicky, nikoliv osobně. Telefonní čísla:



Finanční úřad pro Ústecký kraj

475 252 111

Územní pracoviště v Ústí nad Labem

475 252 111

Územní pracoviště v Teplicích

417 551 111

Územní pracoviště v Mostě

476 135 111

Územní pracoviště v Chomutově

474 605 111

Územní pracoviště v Lounech

415 625 111

Územní pracoviště Litoměřicích

416 710 111

Územní pracoviště v Děčíně

412 592 111

Z důvodu ochrany veřejného zdraví jsou s platností od pondělí 16. března na Městském úřadě Kadaň stanoveny úřední hodiny pro nejnutnější případy v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a celkové situace žádá město Jirkov občany, aby omezili návštěvy městského úřadu. Prosí, aby navštěvovali úřad pouze v nejnutnějších případech. Umožňuje-li to povaha věci, aby řešili záležitosti telefonicky nebo elektronicky. Pracovní doba zůstává nezměněna, ale pro veřejnost je otevřeno zatím v pondělí od 8 do 11 a ve středu od 14 do 17 hodin. Aktuální poplatek za všechny psy je prodloužen do 30. 11. 2020. Ruší se kopírování pro veřejnost do 24. 3. 2020.

Školy

Zavřeno mají základní a střední školy.

Také základní umělecké školy

Termíny zápisů do základních škol plánované v Klášterci nad Ohří na 6. a 7. dubna jsou posunuty na neurčito. Vítání občánků, které bylo plánované na 28. března, bude rovněž odloženo, všichni již pozvaní budou telefonicky informováni. Svatby jsou řešeny v individuálním režimu.

Info pro školáky. První vzdělávací vysílání UčíTelka pro žáky prvního stupně začalo v pondělí 16. března na ČT2 a živě na facebooku UčíTelka! A co žáky čekalo? Český jazyk! Co se bude vyučovat dál se stačí podívat do TV rozvrhu a v 9 hodin se zase sejdou u obrazovek.

Školky:

Chomutov od pondělí 16. března zavírá všechny mateřské školy. S ohledem na vyhlášený nouzový stav státu rozhodlo vedení města Chomutova o zavření všech mateřských škol zřizovaných městem Chomutovem s účinností od 16. března 2020.

V návaznosti na aktuálně vyhlášený stav nouze zavřou školky od úterý 17. března do odvolání v Jirkově a v obcích Otvice, Vrskmaň a Červený Hrádek.

Mateřská škola v Klášterci nad Ohří zůstává v provozu.

Aktuálně - pondělí 16. března: V Česku byli z nákazy koronavirem vyléčeni první tři pacienti. Všichni byli hospitalizováni na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.





Rozvoz Dáme jídlo zůstává nepřerušen. Informoval o tom výkonný ředitel Dáme jídlo Filip Fingl. S našimi partnery z řad restaurací pracujeme na tom, abychom i nadále zajistili potřebnou dostupnost našich služeb v rámci celé České republiky a zároveň tím podporujeme i jejich provoz, který by nyní jinak v naprosté většině případů musel být minimálně na deset dní přerušen. Zároveň jsme připraveni přijmout nové restaurace, které do této doby služeb rozvozu nevyužívaly, a nabídnout jim tak možnosti platformy Dáme jídlo.

Samozřejmě pro všechny naše partnery platí veškerá přísná hygienická a bezpečnostní opatření jako doposud.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

MHD jezdí v normálním režimu. Pozastavena je zájezdová doprava.

Provoz autobusových spojů linek DÚK bude upraven tak, že od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz. To znamená, že spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech negativními značkami 42 až 46 do odvolání POJEDOU. Naopak spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání NEPOJEDOU. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho 9 linek DÚK nebude v provozu vůbec (jen školní provoz).

Městská hromadná doprava v Klášterci nad Ohří zůstává v provozu bez omezení, vozy se minimálně jednou denně kompletně dezinfikují a jsou v nich vyvěšené letáky s preventivním doporučením Ústeckého kraje a Krajské hygienické stanice.

Městská hromadná doprava v Chomutově jezdí od pondělí 16. března zadarmo. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova na základě doporučení rady města Chomutova a města Jirkova ode dne 16. března 2020 do odvolání zavádí následující kroky:

Ruší nástup předními dveřmi do vozidel MHD a zároveň ve vozidlech MHD vytváří ochrannou zónu pro řidiče, kam je vstup zakázán.

Zavádí nástup prostředními a dalšími dveřmi do vozidel MHD s tím, že odbavování ve vozidlech MHD nebude prováděno.

Uzavírá přepravní kanceláře s předprodejními a informačními místy na autobusovém nádraží v Chomutově a Jirkově a pozastavuje provádění přepravní kontroly.

Městská hromadná doprava v Klášterci nad Ohří bude od úterý 17. března do 24. března do 6 hodin jezdit zdarma. Zároveň v této době bude platit zákaz nástupu předními dveřmi.

