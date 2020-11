V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 1. – 2. 11. od 7 do 19 hodin.

Hlavní hřbitov Chomutov, Beethovenova ulice

Správce hřbitova: tel. 474 629 445

Provozní doba v létě:

Od 1. 4. do 31. 10. od 7 do 19 hodin



Provozní doba v zimě:

Od 1. 11. do 31. 3. od 7 do 17 hodin

Hřbitov na Horní Vsi – ulice E. Krásnohorské

Provozní doba v létě:

Od 1. 4 do 31. 10. od 7 do 19 hodin



Provozní doba v zimě:

Od 1. 11. do 31. 3. od 7 do 17 hodin

Jirkov

V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 1. – 2. 11. od 7 do 19 hodin.

Jirkov, Zaječická ulice, a Březenec

Správce hřbitova: tel. 474 684 870, 774 586 354



Provozní doba v létě

Od 1. 4. do 30. 9. Od 7 do 19 hodin



Provozní doba v zimě

Od 1. 10. do 31. 3. Od 8 do 17 hodin

Kadaň

V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 1. – 2. 11. od 7 do 19 hodin.

Kadaň, Hřbitovní ulice

Správce hřbitova: tel. 474 334 893

Provozní doba v létě:

Od 1. 4. do 30. 9. od 7 do 19 hodin



Provozní doba v zimě

Od 1. 10. do 31. 3. od 8 - 17 hodin

Klášterec nad Ohří

V rámci Památky zesnulých je provozní doba prodloužena ve dnech 31. 10. – 1. 11. od 8 do 20 hodin.

Klášterec nad Ohří, Karlovarská ulice

Správce hřbitova: tel. 737 270 065

Provozní doba v létě

Od 1. 4. do 31. 10 od 8 do 20 hodin

Provozní době v zimě

Od 1.11. do 31.3. 8 – 18 hodin