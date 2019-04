Storytelling je návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění. Je to nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Vypravěč je jako rybář v loďce. V moři příběhů hledá takové, které nutí k zamyšlení. Naučí vás nahodit udici a ulovit příběh, který bere dech, otevírá srdce a přináší změnu. Inscenace Zajíc a zajíc, to jsou dva opravdu syrové příběhy nikoli o zvířátkách. Jakmile totiž někdo chce mít něco jednoduchého, případně zadarmo, jde do tuhého. Syrové příběhy o hrůze způsobené touhou osvědčit se, příběhy o krutosti, za níž stojí rozum bez citu, zisk bez ohledu. Hraje a vypráví vypravěč příběhů Martin Hak. Akce se koná v chomutovské knihovně, vstupné je dvacet korun.