Workshop s Michaelou Bebovou.

"Správná výživa, kritické myšlení a selský rozum - to jsou mocné nástroje pro udržení dlouhého a hlavně kvalitního života." To jsou slova RNDr. M. Bebové, která přijede do Chomutova již počtvrté. Přijďte si poslechnout pohled na zdravou vyživu tak trochu jiný! A to z pohledu biochemičky, jež nepodlehá všudepřitomným reklamám a moderním trendům ve výživě.

Cena 460 korun