Wembloudowy hrby

Oblíbený cyklistický závod pro všechny věkové kategorie s bohatým doprovodným programem zve na závod dlouhý 26 kilometrů, který se započítává do Poháru Peruna. Zkusit si zazávodit ale mohou i příchozí návštěvníci, které čeká poloviční trať. Sportovní aktivitu čekají pořadatelé i od dětí, kteří mohou soutěžit od 6 do 14 let a i v kategorii odstrkovadel.

Ti, kteří se nechtějí vydat na sportovní ovál, mohou si zařádit na skákacím hradu, v pěnové koupeli nebo si nechat něco vymalovat na obličej. Součástí programu je i bohatá nabídka občerstvení. Areál je otevřený od 8 hodin, závody dětí začínají o dvě hodiny později. Hlavní závod pak začíná ve 14 hodin. Přihlášky k závodům se přijímají i na místě, nejpozději 30 minut před startem dané kategorie. Akce se koná v areálu RC dráhy, v ulici Příčná.