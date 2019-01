Výstava: Velká válka a naše legie

Expozice Oblastního muzea v Chomutově vytvořená ke 100. výročí konce první světové války v rámci společného projektu Tři města - Tři osudy. Výstava bude zaměřena na válečné události let 1914 - 1918, jedna část výstavy se bude zabývat působením československých legií na frontách velké války se zaměřením na místní rodáky. K vidění bude mnoho artefaktů ze soukromých sbírek a ze zápůjčky Vojenského historického ústavu v Praze.

Otevřeno od úterý do pátku od 09:00 do 17:00, v sobotu od 13:00 do 17:00.