Výstava osudových "Osmiček"

Klášterecká galerie Kryt pořádá druhou výstavu ze série letošních osmičkových výročí s názvem Osudové osmičky. Výstava představí návštěvníkům všechny tzv. Osudové osmičky, jejichž výročí si letos připomeneme, a to rok 1938, 1948 a 1968. Bude jí patřit září – měsíc, kdy byla v roce 1938 podepsána Mnichovská dohoda. Galerie má otevřeno od pondělí do pátku od 8.30 do 17 hodin, během září i o víkendu od 9 do 17 hodin. Vernisáž se koná 7. září od 17 hodin.