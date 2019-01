Výstava Ohnivé nebe

11. září 1944 se horská vesnice Kovářská probudila a z klidu vstoupila přímo do druhé světové války. Během dne se nad horami strhla letecká bitva mezi americkým bombardovacím svazem a německými stíhači. V prostoru Kovářské bylo sestřeleno kolem 50 letadel, která padala v blízkém okolí vesnice. Části letadel a další dobový materiál, příběhy jednotlivých letců i modely letadel, to vše uvidíte na výstavě Ohnivé nebe.

Výstava bude přístupná v kadaňské středověké baště od 17. června do 30. září, v červnu a září vždy o víkendech od 10 do 17 hodin, v červenci a srpnu denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.

Vstupné na vernisáž je zdarma, na výstavu od 17. června 30 Kč.