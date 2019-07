V kostele sv. Bartoloměje ve Spořicích probíhá až do soboty 30. července výstava maleb. Autory obrazů jsou dvě mladé dámy z Chomutova, Anna Drábová a Kateřina Bednáriková. Obě osmnáctileté malířky se výtvarnu a uměleckým oborům věnují od dětských let. Drábová propadla kouzlu digitální malby a tuto techniku uvidíte i ve Spořicích. Výstava je přístupná ve čtvrtek a v sobotu a to v době od 15 do 18 hodin.