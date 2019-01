Výstava: Kryštof z Karlovic a Červeného Hrádku

Velebení příznivci i hanění odpůrci, umírněný protestant i protřelý diplomat, svědomitý úředník i zadlužený podnikatel, humanista i rytíř. Takový byl Kryštof z Karlovic a Červeného hrádku. Narodil se do bouřlivého 16. století, stál u zrodu i vzestupu reformace, byl svědkem většiny náboženských půtek, neváhal podpořit pád jednoho císaře ve prospěch vzestupu císaře následného. To vše se dozvíte na výstavě věnovanému tomuto typickému renesančnímu muži a z malé publikace vydané u příležitosti výstavy.

Jádrem výstavy je replika Karlovicova pískovcového náhrobku umístěného v kostele sv. Jiljí v Jirkově. Náhrobek byl v roce 1580, dva roky po Karlovicově smrti, dovezen z rodinné dílny Lorenzových z Freibergu a z pohledu dnešních odborníků nemá na obou stranách Krušných hor obdoby. I proto nechalo muzeum repliku náhrobku zhotovit, což se neobešlo bez příspěvku města Jirkova a svolení památkářů a litoměřické diecéze. A původ repliky jako by byl poctou někdejší sochařské dílně. Odborná firma, která pořídila 3D scan náhrobku, totiž nechala repliku z pískové hmoty „vytisknout“ po takřka 440 letech právě ve Freibergu.

Replika náhrobku je sice menší než originál, ale je tak učiněno zejména ve prospěch její nižší váhy, a proto i pro snadnější manipulaci s replikou.

Datum konání: 1. 12. 2018 - 2. 2. 2019 začátek od 10:00

Místo konání: Oblastní muzeum v Chomutově, Palackého 86, 43001 Chomutov

Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy

Organizátor: Oblastní muzeum v Chomutově

Doba trvání: 63.6 dní