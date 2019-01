Výroční koncert Ventilky

Přijďte s námi oslavit 20 let komorního smíšeného sboru Ventilky do rytířského sálu zámku Červený hrádek. Komorní smíšený sbor Ventilky vznikl v roce 1998 při ZUŠ v Jirkově a sdružuje asi třicet zpěváků ve věku od 18 do 40 let. Repertoár Ventilek tvoří díla všech slohových období s akcentací na sborovou tvorbu 20. století. Sbormistry jsou PhDr. Luboš Hána, Ph.D. a Mgr. Marie Hánová. Za dobu svého trvání se sbor úspěšně účastnil řady soutěžních festivalů a přehlídek v České republice (např. Pardubicích, Praze, Olomouci – zde získala v kategorii Jazz – spirituál zlatou medaili také „dceřinná společnost“ Ventilek – vokální skupina OKThÁNA) i v zahraničí (Maltě, Rakousku, Slovinsku, Německu), na kterých získal přední umístění. Sbor spolupracuje s významnými domácími i zahraničními umělci z oblasti klasické i populární hudby (Fórum mladých umělců v německém Bayreuth, legendární česká rocková kapela Kabát a další). Od roku 2007 pořádá sbor každoročně soutěžní sborový festival v oblasti populární hudby www.jirkovsky­pisnovar.cz, na který zve kvalitní sbory a vokální skupiny.