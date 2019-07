Vražda sexem

Britská komedie s „vražedným“ humorem. Když má pragmatická žena, povoláním lékařka, jedno velké přání: klidný domov a realistický přístup k životu - nezdá se to být přání nesplnitelné. Pokud se jí však v domě sejde nepraktický a sám sebe hledající manžel, všetečná a krátkozraká tetička, šílená rodička, pubertální neteř a příliš horlivý asistent, je poklidný domov to poslední, co můžete očekávat. Očkávat ale rozhodně můžete zábavu, ve Františkánských zahradách v Kadani.