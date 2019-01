Vladimír Merta a Ondřej Fencl na Hřebíkárně

Základní kámen českého písničkářství a sedmdesátník Vladimír Merta a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl (s nímž V.M. poslední dobou hojně spolupracuje) pokračují v koncertování napříč republikou. Hlavní postavou je bezesporu veterán Merta, který alby Domilováno (2013) a Imagena (2014) znovu dokážal, že ještě nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. Právě tyto kultovní songy ze 70. a 80. let jsou ovšem základem současného playlistu. Zazní Astrolog, Omamná květina, Chtít chytit vítr, Vzdálené výstřely, K pětadvaceti, Začouzené sklíčko, Harmonie … doprovázené střídavě klavírem a druhou kytarou. Nápad vykrystalizoval z dvou nenadálých, nadšeně přijatých koncertů tria, potažmo dua. „Ondřej napsal email, že by mi rád poslal desku jeho kapely Hromosvod. Já na to: přijď dnes večer do klubu Kaštan, mám tam koncert. Zahrajeme si a je to! A bylo to,“ vzpomíná Merta na iniciační zážitek z jara 2011. „Hráli jsme bez zkoušení celou hodinu. To se může stát leda tak Dylanovi. Nebo mně.“ Vřele přijaté vystoupení pak vyústilo do dlouhodobější spolupráce.