VĚDOMé RODIČovství a jak na něj

Popis:Máme pro VÁS připravené setkání pod záštitou projektu „Ruku v ruce - zpět do práce!“ Už si nevíte rady s dítětem? Zaměřte se na sebe. A aby to nebylo tak těžké, pomůže Vám s tím naše lektorka Kamila Balcarová. Série setkání je pro každého, kdo žije v blízkosti dětí, kdo chce pozměnit své základní nastavení vůči dětem, kdo chce začít měnit sám sebe… Jelikož je tento termín podpořen z Operačního programu zaměstnanost, nestačí pouze přihláška. Prosíme sledujte emaily, kde obdržíte registrační formulář na vyplnění, který je teprve pro nás závaznou přihláškou. Na nedokončené registrace nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení Seminář je ZDARMA. ! Podmínkou pro účast v kurzu zdarma je doložení rodného listu dítěte do 15 let věku. Kapacita semináře je OMEZENA, proto se neváhejte přihlásit co nejdříve :) Seminář je DVOUdenní - 1. část v pátek 17.00 - 20.00 hodin a 2. v sobotu 9.00 - 15.00 hodin Pokud přijdete i s dětmi, nevadí :-) ..... o Vaše děti se postarají chůvy z Kouzelné školičky. Více informací a PŘIHLAŠOVÁNÍ na joga.naoblacku@gmail.com ! Těšíme se na obláčkové setkání