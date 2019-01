Jednou do roka vycházejí z jirkovské věže podivné zvuky a výkřiky překvapení. To když začne akce Ve věži straší. Kulturně vzdělávací a informační zařízení ji přichystalo také na sobotu 18. listopadu, kdy se děti s rodiči podívají do šesti pater obydlených pohádkovými bytostmi.

Oblíbená akce je rychle vyprodaná, proto je potřeba včas si rezervovat místo. Začne v 15.30 hodin a skupinky budou vycházet s půlhodinovým odstupem. Poslední dovnitř vstoupí v půl osmé.