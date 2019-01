Patis, Kuda, Znakk, Pan Dan a Ledah Mc slaví narozky a přivezou do Huháče pořádnou porci rapu z Krušnohoří a nejen odsud. Podpořit dorazí němečtí Beatvalley Produxnz a dnes již legendární pražští floutci z Crewní Skupiny, plus porce toho nejlepšího rapu co na ulici tady na severu můžeš slyšet. Open mic je jasná věc a show na kterou nezapomeneš taktéž, tak koukej v sobotu dorazit.