Tiger - Hard Activity Relax

Makej, i když se nikdo nedívá. Posuň své hranice. Není to lehčí, to jen ty jsi silnější. To jsou hesla posilovny Tiger.

Co na tebe čeká?

Ing. Martin Matouš, osobní trenér a instruktor fitness, výživový poradce, Instruktor Fyzioline, funkční trénink, Reiki učitel profesionál, Hlavní trenér profesionální školy bojových umění, Allkampf-jitsu, Kickboxu, Brazilského jiu jitsu, Karate a sebeobrany

Kolik to u nás stojí?

Záleží na tvé aktivitě a frekvenci návštěv. Jednorázový vstup od 60,- Kč/hod. Při koupi permantky cena od 40,- Kč/vstup

Kde nás najdete?

Růžová 5597

Chomutov 430 05

Otevírací doba

Po 8:00 - 11:00; 15:00 - 20:30

Út 8:00 - 11:00; 15:00 - 20:30

St 8:00 - 11:00; 15:00 - 20:30

Čt 8:00 - 11:00; 15:00 - 20:30

Pá 8:00 - 11:00; 15:00 - 20:30

So zavřeno

Ne 15:00 - 20:00