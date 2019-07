Tenisové tréninky ve Strupčicích

Nová Serena nebo Rafa? Jestli ve vašem dítku dříme tenisový talent můžete zjistit ve Strupčicích. Od pondělí 22. července na místních tenisových kurtech začínají tenisové tréninky pro děti a mládež. Povede je trenér II. třídy Tomáš Soukup. Seznamovací trénink proběhne v pondělí, od 14.30 bez rozdílu věku. Další tréninky se pak budou konat každé pondělí a pátek od 14.30 pro děti od 5 do 10 let. Od 15.30 je vystřídají děti starší, od 11 do 15 let. Cena za hodinový trénink je třicet korun.