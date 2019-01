Strašidelná zoo

Kouzelná halloweenská atmosféra v příjemném prostředí – to je hlavní lákadlo první podzimní akce chomutovského zooparku. Můžete si tu vydlabat dýni, užít spoustu doprovodných atrakcí a nakonec vyrazit na malou procházku s lampionovým průvodem. Na co všechno se můžete těšit? ? Dlabání dýní + soutěž o nejlepšího strašáka. ? Soutěž o nejhezčí masku ? Zábavné odpoledne s kapelou Čtvrtá cenová ? Dětské atrakce - workshopy zdobení perníčků a malování strašidelných motivů, malování na obličej, lampionový průvod ? Ohňovou show ? Občerstvení - cukrová vata, popcorn, vařená kukuřice a další Dýně a svíčky do nich budeme prodávat přímo na místě, nástroje na dlabání a lampion si prosím přineste své.