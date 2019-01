SnowFilmFest 2018

Ve více než 200 českých a slovenských městech uvidíte ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa - a Jirkov samozřejmě nemůže chybět! Co vás na SNOW FILM FESTU čeká? SNOW FILM FEST vás zve na filmy o absolutním extrému polárních expedic, šokujících výkonech sportovců i o tom, jak prožívají své životy, když opadne adrenalin a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete ohlušující ticho i nedozírnost arktických pustin, stejně jako nádheru zasněžených hor a ledovců. Prožijete s aktéry situace, které vám možná odhalí, proč se vydávají na hranice svých možností a možná zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás. A abyste celý sněžný maraton ve zdraví zvládli, bude na místě možnost zakoupit si občerstvení. LETOŠNÍ FILMY: Into Twin Galaxies Země: Rakousko, délka: 51 minut, režie: Jochen Schmoll, jazyk: anglický, české titulky Tři dobrodruzi, Sarah McNair-Landry, Erik Boomer a Ben Stookesberry před sebe kladou nelehký cíl. V mrazivých končinách Grónska, poblíž Baffinova zálivu, je dosud neprozkoumaná řeka. Je to nejseverněji položená řeka, kterou kdo kdy sjel na kajaku. Za pomoci snow kitu se trojice vydává napříč polární pustinou za 1000 km dalekým snem, který spatřili do té doby pouze na satelitních mapách. Expedice bojuje s nástrahami Grónska, polárním počasím, ledovcovou krajinou a dalšími překážkami, které se jim staví do cesty, a věří, že stihnou dorazit k řece právě včas, aby již byla rozmrzlá, ale aby se stále dala splout v lodích. Největším motorem je odhodlání. 18:05 Frozen Road Země: Velká Británie, délka: 25 minut, režie: Ben Page, jazyk: anglický, české titulky Jack London praví, že každý muž, který je mužem, dokáže cestovat osamoceně. Ben Page je muž a cestuje po světě pouze s pomocí svého kola a zkušeností. Snímek Frozen Road sleduje jeho cestu zimní Kanadou od jihu k severu. Hledá nejen dobrodružství krásnou krajinu, ale i dokonalou samotu. Navzdory nepřízni počasí a nástrahám osudu prostupuje divočinou a dochází ke zjištění, že tato cesta má však daleko do romantických představ z této krajiny. Ben ve filmu, který sám natáčí a zpracovává, popisuje pocity frustrace a překvapení zažité během jízdy napříč poslední velkou divočinou. Freezing Země: Velká Británie, délka: 22 minut, režie: Rob Lockyear & Jeremy Joyce, jazyk: anglický, české titulky Když se řekne surfování, většina z nás si představí písečnou pláž, moře, slunce, pohodu. Málokdo už ale spojuje toto slovo s arktickou krajinou. Někdo přeci – kamarádi Jamie a Jeremy vyráží do islandského městečka Grindavik, kde hodlají čelit studeným a nelítostným vlnám Atlantiku. Není to ovšem jen oceán, který jim klade odpor, je to také velká zima, nedostatečné vybavení a v neposlední řadě i nelibost místních obyvatel. Krátký snímek o tom, že surfování v polárních krajích není žádná sranda. Anebo že by?

