Smack One - Začala Show Tour 2018

Začala Show - Smack One Tour 2018 Tour se speciálními hosty, kde zazní nový bomby z Ps a Love 2 a 160 EP a stejně tak ty nejznámější Smack One & Iscream hits. V Chomutově Smack vystupoval hned na začátku kariéry s Iscream Boyz, skandálně od té doby ani jednou. Takže po dlouhých 10 letech návrat na jedno z míst, kde to všechno začalo, navíc tentokrát s výrazně širším arsenalem. Smack máká v tuto chvíli na třech CDs najednou takže krom průřezu nejznámějších anthems zazní bomby z každého z nich. 160 EP je na spadnutí, Ps a Love 2 bude následovat rychleji, než bylo plánováno, a nebylo by dobrý zapomínat na Album 51, který ukáže sílu celýho A51 Sound. Pro jistotu bude Smack brát kluky ssebou, takže se během tour můžeme těšit na celý line up MCs - Tchagun, Fuckstroy, Dollar Prync, Komander a Plio a support od A51 Djs. Je nám velkou ctí spustit naší první svébytnou DIY tour, nejen proto, že každá akce bude kompletně v naší režii, ale i proto, že máme svů vlastní ticketingový systém, který běží přes náš vlastní eshop. Vstupenky buďto vytisknete, nebo jednoduše ukážete v telefonu, nascanujeme si QR kód a jdete dovnitř na rave! Vstupenky lze na eshopu kombinovat s jakoukoli objednávkou při platbě převodem nebo Paypalem. Platby kartou budou umožněny během příštích několika dnů. Na tuto akci máte 2 možnosti vstupů: Standartní Vstup - 151Kč https://www.archetyp51.com/cs/produkt/kulisarna-bezne-vstupne/ VIP Vstup - 751Kč https://www.archetyp51.com/cs/produkt/kulisarna-vip/ VIP Vstup zahrnuje limotované Začala Show triko, meet & greet se Smackem a crew před show (po show nebude možnost). Kapacita VIP vstupů je striktně limitovaná! Díky a vidíme se, tohle bude legendární.